Tennis: Sinner – Gaston, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte il talento azzurro Jannik Sinner e Hugo Gaston.

Nella serata di oggi, esordio nel “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, per Jannik Sinner – il fortissimo talento azzurro del tennis – che sfiderà il francese Hugo Gaston, anche lui annoverato tra le promesse del tennis mondiale. I due si sono già sfidati 15 giorni fa al secondo turno dell’Open 13 Provence.

Il torneo di Miami è davvero tra i più interessanti di inizio stagione e vede in campo diversi italiani, che proveranno ad avanzare verso la finale. Nel primo turno, subito in gara Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e soprattutto Lorenzo Musetti, che è uno dei talenti più apprezzati. Il redivivo Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e ovviamente Sinner entrano in scena nel secondo turno.

Jannik Sinner contro Hugo Gaston: chi è l’avversario francese

A Marsiglia, l’azzurro Jannik Sinner ha avuto agevolmente la meglio dell’avversario Hugo Gaston, battuto per 6-4, 6-1 in circa un’ora di gioco. Il francese è il numero 162 al mondo attualmente e non ha avuto grandi affermazioni a livello personale: lo scorso anno venne eliminato al primo turno degli Australian Open. Molto meglio è andata al Roland Garros: ha partecipato usufruendo di una wild card, arrivando fino al quarto turno, dove ha ceduto al connazionale Dominic Thiem.

Nel turno precedente, aveva invece battuto a sorpresa lo svizzero Stan Wawrinka, tennista esperto e che in passato aveva dato filo da torcere a tutti i grandi, arrivando addirittura fino al terzo posto della classifica ATP. Ancora oggi, il tennista 36enne è il numero 20 al mondo, per cui quella compiuta da Gaston fu un’impresa per un tennista della sua esperienza.

Vedere il match di tennis tra Sinner e Gaston in streaming e in diretta

L’Atp Miami – partito un paio di giorni fa – terminerà domenica 4 aprile e tutti gli incontri saranno visibile onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Questo vuol dire che non sarà possibile vedere la partita senza avere un abbonamento. In streaming, la sfida può essere seguita, sempre a pagamento, su Sky Go. Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara sono i telecronisti del tennis su Sky.

Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami e per questo gli appassionati e i tifosi di Sinner possono sperare di rivedere le imprese del proprio beniamino in replica e in chiaro sul canale dedicato.