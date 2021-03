Alessandro Leon, chi è il figlio di Raoul Bova: età, foto, curiosità

Alessandro Leon Bova è il primogenito del famoso attore Raoul. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Alessandro Leon Bova è il primo figlio del noto attore italiano Raoul Bova, frutto del suo primo matrimonio con Chiara Giordano. Cosa fa nella vita, quali sono le sue passioni e i sogni per il futuro? Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Alessandro Leon Bova

Alessandro Leon Bova è nato il 29 gennaio del 2000 a Roma. Su di lui si hanno pochissime informazioni, essendo un tipo molto riservato (tanto che perfino il suo profilo Instagram è impostato in modalità privata). Certo è che Alessandro essere sicuramente additato come il solito figlio di papà. Soprattutto, sua mamma ha dichiarato che il ragazzo ha una grande passione per l’arte. Passione che è poi diventata un vero e proprio obiettivo di vita.

Nel 2019, infatti, Alessandro Leon ha mosso i suoi primi passi all’interno del bellissimo ma difficile mondo dell’arte debuttando con la sua prima mostra a Roma: un’esibizione nella quale ha portato opere di tutti i generi, statue, quadri e altre creazioni artistiche. Lo stupore dei genitori è stato enorme, unito a un fortissimo orgoglio.

Sappiamo poi che Alessandro Leon è molto legato alla sua famiglia, e in particolare a suo fratello minore, Francesco Bova. Nonostante la relazione tra i suoi genitori sia naufragata, anche in modo abbastanza brusco, i due ex coniugi stanno a quanto pare riuscendo a tenere unita la famiglia proprio per garantire ai loro figli serenità. Della vita sentimentale del giovane, invece, non si sa davvero nulla: l’argomento è top secret.