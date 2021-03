Volata Champions, Napoli e Juve calendario favorevole

Tre posti disponibili per sei squadre in lotta. La sfida si annuncia avvincente e conterà il calendario: azzurri e bianconeri favoriti

Mancano dieci giornate alla fine del campionato di calcio di serie A, quello che sarà ricordato perchè giocato per intero convivendo con la pandemia. Il campionato degli stadi chiusi, delle gare rinviate, dei ricorsi, delle difficoltà economiche dei club. Tuttavia, tra le tante difficoltà il torneo si sta portando a termine e i verdetti sono nel mirino delle pretendenti. L’Inter si avvia a vincere lo scudetto dopo nove anni di dominio bianconero. La squadra nerazzurra ha un vantaggio importante e può ritenersi certa di qualificarsi in Champions e vicina al tricolore. Alle spalle dei nerazzurri, però, c’è una vera e propria bagarre per i posti in Champions League. Sei squadre per tre posti. Il calendario può essere decisivo e analizzandolo, le favorite sono Juventus e Napoli su tutte, almeno sulla carta.

Ecco il calendario per la volata Champions

Le squadre da affrontare in casa sono in minuscolo mentre quelle in maiuscolo riguardano le trasferte. Gli asterischi indicano il coefficiente di difficoltà: *bassa, **media, ***alta, ****molto alta

Napoli punti 53 (una partita in meno)

Crotone *

JUVENTUS ****

SAMPDORIA **

Inter ****

Lazio ***

TORINO **

Cagliari *

SPEZIA **

Udinese **

FIORENTINA ***

Verona **

Milan punti 59

Sampdoria **

PARMA **

Genoa **

Sassuolo **

LAZIO ***

Benevento *

JUVENTUS ****

TORINO **

Cagliari *

ATALANTA ****

Juventus punti 55 (una partita in meno)

TORINO **

Napoli ****

Genoa *

ATALANTA ****

Parma *

FIORENTINA ***

UDINESE **

Milan ****

SASSUOLO **

Inter ****

BOLOGNA **

Atalanta punti 55

Udinese **

FIORENTINA ***

Juventus ****

ROMA ****

Bologna **

SASSUOLO **

PARMA *

Benevento *

GENOA **

Milan ****

Roma punti 50

SASSUOLO **

Bologna **

TORINO **

Atalanta ****

CAGLIARI **

SAMPDORIA **

Crotone *

INTER ****

Lazio ****

SPEZIA **

Lazio punti 49 (una partita in meno)

Torino (in attesa di una data) *

Spezia *

VERONA ***

Benevento *

NAPOLI ****

Milan ****

Genoa **

FIORENTINA ***

Parma *

ROMA ****

SASSUOLO **

A favorire Napoli e Juventus è la possibilità per entrambe di avere una gara in più, dovendo recuperare la ben nota gara dello scorso ottobre finita dinanzi al giudice sportivo. Le altre squadre, hanno tutte una gara in meno da giocare e almeno tre sfide di difficoltà alta da qui alla fine.

