Mara Venier, l’annuncio clamoroso su Domenica In: “Ho deciso”

Da parte di Mara Venier arriva la scelta ufficiale su quello che sarà il suo futuro a ‘Domenica In’. E la cosa sorprenderà tutti.

Mara Venier, altro che addio. Da tempo si vocifera di un suo abbandono a ‘Domenica In’. Sono almeno due anni che questa voce circola negli ambienti della televisione italiana. In tutto ciò, lei continua a macinare ascolti su ascolti e ad essere molto amata dal suo pubblico.

Da quando lei è tornata a condurre il programma che già l’aveva vista assoluta protagonista negli anni precedenti, la Rai ha potuto contare su un grosso serbatoio di ascolti, come non avveniva da tempo. Come dimenticare le trionfali edizioni degli anni ’90 con Giampiero Galeazzi, Giucas Casella, Luca Giurato e tanti altri compagni di avventura?

Ed anche adesso che la televisione e le dinamiche di questo medium sono cambiate, ‘Zia Mara’ continua a restare sulla cresta dell’onda. Anche se qualcuno potrebbe pensare che questo sia proprio il momento giusto per lasciare e per cominciare a fare la nonna a tempo pieno.

Mara Venier, lei non lascia ‘Domenica In’ e spiega perché

Pure suo marito Nicola Carraro aveva palesato un simile scenario, pur essendo il primo sostenitore della Venier. Ora, nel corso di una intervista concessa al quotidiano ‘Il Messaggero’, lei stessa scaccia questi rumours.

“Sono 40 puntate all’anno, una cosa impegnativissima. Ma a ‘Domenica In’ non potrei mai dire di no. Pure Sanremo potrei rifiutare, ma non il programma che ho condotto a lungo nel corso della mia carriera. Io già sono la Zia Mara, posso tranquillamente diventare Nonna Mara”.

Parole che lasciano presagire ad una conferma per il quarto anno consecutivo all’interno del contenitore domenicale di Rai 1. Che quest’anno andrà in onda fino alla fine di giugno. Poi nel futuro ci sarà anche una vetrina importante in prima serata. Quest’anno sarà lei infatti il volto femminile dello Zecchino d’Oro, accanto a Carlo Conti.