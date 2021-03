Domenica Live chiude, ma la D’Urso ha una sorpresa per Mara Venier

Domenica Live la prossima settimana chiuderà la sua edizione, ma prima la conduttrice partenopea sfiderà la rivale di Rai1 Mara Venier.

Questa settimana, domenica 28 marzo, andrà in onda l’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso“, come confermato anche da Mediaset. La popolare rete privata ha terminato in anticipo la stagione della trasmissione di Barbara D’Urso.

Il programma di Barbara D’Urso sembra che chiuderà in maniera temporanea e non definitiva, infatti dovrebbe essere confermato nella prossima stagione televisiva. Il format era nato nel 2019 ed era collocato inizialmente nella fascia infrasettimanale in prima serata su Canale 5: la trasmissione fece il picco di ascolti con il caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati. “Live Non è la D’Urso” non è stata esente da critiche, soprattutto in relazione alla presenza di alcuni politici nel programma, come quando Matteo Salvini e la conduttrice recitarono in diretta l’Eterno Riposo.

Sfida tra Domenica Live e Domenica In: corsa agli ascolti

I dati auditel dell’ultima edizione di “Live Non è la D’Urso” non sono stati ottimi, fermandosi sempre intorno all’11-12% di share. Ciò nonostante i numeri di Barbara D’Urso e del programma hanno riportato dei picchi ben più alti in alcune puntate. Questa domenica, 28 marzo 2021, “Domenica Live” andrà contro il contenitore di Rai1 “Domenica In“, condotto da Mara Venier.

Come accadeva già nel 2018, il contenitore di Canale 5 “Domenica Live” andrà in onda dalle 15 alle 17 con un blocco dedicato alla politica e all’informazione, mentre lo spazio dalle 17 alle 18:45 sarà dedicato allo spettacolo e al gossip. Barbara D’Urso tornerà a sfidare Mara Venier il giorno di Pasqua, il 4 aprile 2021, dalle ore 15. I dati d’ascolto verranno svelati il lunedì mattina alle ore 10 e si scoprirà se la conduttrice di “Domenica In” riuscirà a trionfare e a mantenere gli ascolti da record degli ultimi anni contro la conduttrice di “Domenica Live“.