Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta: “Faccio come Tina Cipollari”

Mara Venier risponde alla gaffe dell’Orchestra con una frase che non è di certo passata inosservata. Ecco che cosa è successo a “Domenica in”.

L’inizio di questa puntata di oggi 21 marzo di “Domenica in“, lo storico show di Mara Venier è stato interamente dedicato all’epidemia di Covid. Con esperti, opinionisti e servizi dedicati alla pandemia che ha colpito il nostro paese e tutto il mondo da ormai più di un anno. Dopo ore di serietà, è arrivato lo svago con Madame, reduce dal successo di Sanremo 2021 e con una gaffe dell’Orchestra che ha generato ilarità e una frase particolare di Mara su Tina Cipollari…

Domenica In, la frase di Mara Venier: “Come Tina”

Prima che arrivase in studio Madame, la giovanissima cantante che ha conquistato il pubblico dopo aver partecipato al 71° Festival di Sanremo tra i BIG, c’è stato un simpatico siparietto tra la padrona di casa Mara Venier e l’Orchestra, diretta dal maestro Stefano Magnanensi che ha fatto sorridere tutti e ha scatenato l’ilarità generale.

In occasione del matrimonio del fratello della Botteri, infatti, la Venier ha chiesto all’Orchestra una canzone romantica. Quando si sono sentite le prime note di “Musica leggerissima“, il trionfo discografico di Colapesce e Dimartino, la padrona di casa ha sbottato dicendo “Ciao Maria, io me ne vado, come fa Tina Cipollari. Io avevo chiesto una canzone d’amore, non questa!“. Una frase simpatica, che fa il verso a tutti gli infiniti meme scaturiti dalla frase cult di Tina “Maria, io esco“.

Dopo la gag, è il momento di Madame, intervistata da Mara, che le ha rivelato l’amore di Alberto Matano per lei. Il giornalista pare infatti che adori la giovanissima cantante, come ha confermato la conduttrice alla cantante.