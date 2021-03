Com’è diventato famoso Andrea Cerioli? I suoi primi passi in tv

Andrea Cerioli è un celebre ragazzo all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Scopriamo quali sono stati i suoi primi passi in tv.

Andrea Cerioli è un ragazzo divenuto negli ultimi tempi famoso all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Ha esordito sul piccolo schermo e oggi conta sui social un gigantesco numero di follower, che lo seguono e apprezzano costantemente. L’uomo ha 31 anni ed è originario di Bologna. La sua prima apparizione televisiva è stata a Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo esordio.

Cerioli è diventato famoso grazie alla partecipazione, per ben due volte consecutive, prima come corteggiatore e poi come tronista, alla trasmissione in onda su Canale 5 Uomini e Donne. Una volta sul trono, il ragazzo ha scelto Arianna Cirrincione, con la quale sta tuttora, sin dal 2019. Lui e la fidanzata sono più affiatati che mai e il loro rapporto è oggetto di continua ammirazione da parte dei follower.

Prima di Uomini e Donne, Andrea era impiegato come agente di commercio. In seguito alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, il ragazzo ha continuato a far carriera nel mondo dello spettacolo. Lo abbiamo infatti rivisto in diversi altri reality Mediaset, come Temptation Island Vip e il Grande Fratello. Oggi è uno dei vip più seguiti in Italia e il suo profilo Instagram conta più di un milione e mezzo di follower. L’uomo entrerà a breve a far parte del cast de l’Isola dei Famosi 2021, ed il pubblico non vede l’ora di vederlo in azione come naufrago.

Andrea Cerioli, l’esordio del vip a Uomini e Donne

