Andrea Cerioli, chi è: tutto sul nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

La new entry dell’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli, è un volto già noto della televisione italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il nome e il volto di Andrea Cerioli non sono certo nuovi a larga parte dei telespettatori italiani. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti partecipato a vari programmi e già da tempo si vociferava sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi edizione 2021. Il giovane sarebbe già in Honduras, pronto per prendere parte al reality, ma in una veste un po’ diversa rispetto a quella degli altri naufraghi. In attesa di scoprirne di più tra pochissimo, conosciamolo meglio…

L’identikit di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli è nato a San Lazzaro di Savena, piccolo paesino in provincia di Bologna, il 22 maggio 1989, sotto il segno dei Gemelli. Ha trascorso un’infanzia molto felice e questo ha contribuito a rafforzare il legame con la sua famiglia. Prima di intraprendere la carriera sotto i riflettori è diventato agente di commercio. Poi, alcuni anni fa, nel 2014, quando era molto diverso rispetto ad ora, ha partecipato al Grande Fratello e la sua vita è cambiata.

Oggi Andrea Cerioli sfoggia sui social un fisico palestratissimo e ricoperto da numerosi tatuaggi, mentre nella casa più spiata d’Italia appariva molto più paffuto e “acqua e sapone”. Dopo aver partecipato anche al reality estivo Temptation Island, la sua ultima apparizione televisiva risale a Uomini e Donne, dove ha ricoperto per ben due volte il ruolo di tronista.

Nel 2014 Andrea Cerioli ha perso la madre, alla quale era molto legato. Per questo ha deciso di tatuarsi il volto di una tigre per ricordarla come una donna forte e combattiva. La perdita gli ha fatto anche sentire il bisogno di trovare una compagna per la vita, motivo per cui ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi.

Dopo varie avventura sentimentali, Andrea Cerioli si è legato ad Arianna Cirrincione. In una recente intervista ha dichiarato a proposito del matrimonio: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare”. Quando ai figli, sembra che Andrea e Arianna abbiano le idee chiare: “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso…”.