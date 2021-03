Marcella Basteri, che fine ha fatto? Nuove testimonianze, ha un altro nome

Chi l’ha visto stasera si occuperà anche del caso di Marcella Basteri, la mamma del cantante Luis Miguel che ha fatto perdere ogni traccia di sé.



Stasera andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che si occupa di gialli e thriller italiani e cerca di aiutare nella ricerca di persone scomparse. Come sempre la puntata si annuncia particolarmente intensa e con diverse novità su alcuni dei casi al centro dell’attenzione mediatica e investigativa. In particolare verrà dato spazio alla vicenda di Marcella Basteri, la mamma del celebre cantante Luis Miguel.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Gli ultimi sviluppi sul caso Marcella Basteri

Marcella Basteri ha fatto perdere le sue tracce nel 18 agosto 1986. Stando ad alcune testimonianze, considerate attendibili e soprattutto ampiamente documentate anche negli ultimi giorni, la donna si sarebbe trasferita in Argentina, dove vivrebbe sotto un falso nome. Il programma tornerà a puntare i riflettori sul caso e cercherà di spiegare per quale motivo la madre di Luis Miguel si sia allontanata dall’Italia per recarsi proprio in Argentina.

Leggi anche –> Marcella Basteri, chi è la mamma di Luis Miguel: cosa le è successo

Quella di Marcella Basteri, italiana nata a Massa nel 1946 e scomparsa nel nulla ad appena quarant’anni, è una storia torbida e ancora irrisolta: la carriera del figlio, il rapporto burrascoso con il marito, un viaggio in aereo verso la Spagna e poi nessuna traccia di lei. Luis Miguel nel 1987 dedicò una canzone alla madre intitolandola Marcela, il suo nome in spagnolo. Basteri si era trasferita in Italia dopo la burrascosa separazione dal marito. Luisito l’aspettava a Madrid: dovevano ufficializzare la fine del loro rapporto. Basteri si imbarcò e arrivò nella capitale spagnola. Poi più nulla.

Leggi anche –> Luis Miguel, chi è: età, carriera, curiosità, vita privata del cantante