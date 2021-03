Tommaso Paradiso, concerti rimandati al 2022: il calendario aggiornato

I concerti di Tommaso Paradiso sono stati spostati al 2022: il calendario con tutte le date aggiornate.

Per andare ad un concerto bisogna aspettare ancora. Almeno un anno per vedere finalmente live Tommaso Paradiso. Il cantante infatti, ex leader dei TheGiornalisti, ha deciso di posticipare di un anno le date del suo Sulle Nuvole Tour.

Il motivo, ovviamente, è il perdurare della pandemia di Coronavirus che non permette di godersi i concerti così come tante altre attività in cui sia implicita una qualche forma di assembramento. Tommaso Paradiso così ha deciso di posticipare le date del tour ad aprile 2022 nella speranza che, per allora, ci saremo finalmente liberati dell’emergenza Coronavirus.

Le nuove date del tour di Tommaso Paradiso

Lo show promesso da Tommaso Paradiso per il 2022 resta pazzesco. Anzi, forse proprio perché dobbiamo attendere ancora molto prima di goderci un concerto, sarà ancora più bello ed emozionante. Le intenzioni del cantante di Ricordami e Non Aver Paura sono quelle di regalare ai suoi fan che prenderanno parte al concerto, un’esperienza live indimenticabile e coinvolgente. Ovviamente con al centro le canzoni e le hit che lo hanno portato al successo.

Vediamo ora insieme il calendario con le date aggiornate per il Tour 2022 di Tommaso Paradiso.

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Come sempre in questi casi i biglietti acquistati per le date del 2021 restano validi anche per le nuove date messe a calendario. Insomma. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza prima di poter tornare più o meno alla vita che facevamo prima di questa terribile pandemia. Ma siamo anche certi che la voglia di godersi un concerto live non vada scemando, anzi. In questo caso l’attesa aumenterà la voglia di ritrovarsi tutti insieme sotto ad un palco urlando le parole delle nostre canzoni preferite di Tommaso Paradiso.