Rissa furibonda tra Zenga e Cecchi Paone: “Sei scemo, ti querelo”

Sono volati paroloni tra Walter Zenga e Cecchi Paone durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Scopriamo che cosa è successo.

Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la D’Urso. Due celebri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo italiano si sono resi protagonisti di una furibonda lite che ha lasciato il pubblico completamente spiazzato. Si tratta di Walter Zenga e di Alessandro Cecchi Paone. Tra i due sono volati paroloni ieri ed i telespettatori difficilmente riusciranno a dimenticarli. Scopriamo insieme che cosa è successo e che cosa si sono detti i due uomini.

Fra il celebre allenatore e Cecchi Paone è scoppiata ieri la lite durante la messa in onda del programma condotto dalla Regina della televisione italiana, Barbara D’Urso. Il disguido pare sia nato da una discussione inerente al vaccino per il Coronavirus, ed è culminato con le minacce di Alessandro nei confronti del suo interlocutore. “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?” è esploso l’uomo durante la puntata.

Walter Zenga ha raccontato durante la puntata, in collegamento da Dubai, di aver optato per il vaccino cinese contro il Covid. L’allenatore si è poi dilungato sull’argomento e le sue parole in merito hanno infastidito e non poco Cecchi Paone. L’uomo ha tentato di interrompere Walter, ma quest’ultimo lo ha appellato come provinciale, scatenando così la sua ira. “Ti querelo, non parlare di scienza ma parla di pallone, ignorante, buzzurro“.

Lite furibonda tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone: volano paroloni in diretta

Il celebre allenatore Walter Zenga e Cecchi Paone sono stati protagonisti di una furibonda lite durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso. A scatenare l’ira di Paone sono stati i discorsi inerenti al vaccino anti Covid pronunciati da Zenga, in collegamento da Dubai. Alessandro ha tentato di interrompere più volte l’allenatore, che a un certo punto è sbottato, appellando il suo interlocutore come provinciale. A quel punto Cecchi Paone è esploso, attaccando Walter e minacciandolo di andare per vie legali. “Lui non è titolato a parlare di vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni..” A stroncare sul nascere la lite ci ha pensato l’abile Barbara D’Urso che ha bacchettato severamente i due uomini, per poi mandare la pubblicità.