Rosalinda Cannavò a letto con Andrea Zenga: video sotto le lenzuola

A quanto pare Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno perso tempo: ecco il filmato di un dolce risveglio…

Ormai anche i più scettici devono arrendersi all’evidenza: tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è amore travolgente, o almeno focosa (a dir poco) passione. I due, eliminati entrambi pochi giorni fa dal Grande Fratello Vip, si stanno rifacendo in privato della lunga astinenza (o quasi) imposta dal reality e lanciano un segnale inequivocabile ai curiosi che si domandano se abbiano già “consumato”…

Uno spiraglio nell’intimità di Rosalinda e Andrea

Stamani Rosalinda Cannavò ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si mostra al risveglio tra le lenzuola, probabilmente (non ci vuole molta fantasia) dopo una notte di passione. Nel letto al suo fianco si scorge infatti Andrea, o meglio le sue parti intime nella penombra delle coperte. Vedere per credere.

“Disturbatrice in azione”, chiosa Rosalinda con ironia, mentre riprende il “guerriero” che dorme. Un dolce risveglio per Rosalinda a proposito del suo ex ha dichiarato nelle scorse ore a Chi Magazine: “Avrei voluto scrivergli ma lui è molto reticente com’è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene”.

Quanto a Dayane Mello, Rosalinda ha chiarito: “Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara”. Per tutto il resto c’è Zenga…