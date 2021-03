Walter Zenga fa il vaccino cinese, effetti collaterali: lui risponde così

Il vaccino cinese viene somministrato a tutti coloro che risiedono a Dubai. Tra questi c’è Walter Zenga, che spiega la situazione.

Vaccino cinese, Walter Zenga ha fatto sapere di essersi premunito contro il virus. E lo ha fatto a Dubai, dove risiede da diverso tempo. L’ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana ha ricevuto un ritrovato proveniente proprio dalla Cina. Le autorità governative locali hanno stretto accordi con Pechino per la fornitura delle dosi da somministrare alla popolazione, a titolo del tutto gratuito.

E Zenga ha avuto la sua dose di vaccino, essendo residente a tutti gli effetti negli Emirati Arabi Uniti. Che è la meta di diversi vip che non sono intenzionati ad aspettare pur di farsi vaccinare. Quindi chi ne ha la possibilità, in base a quanto risulta, prende e se ne va a quelle esotiche latitudini. Dove pare che, pagando, sia possibile farsi vaccinare senza alcuna attesa.

Il vaccino cinese ricevuto è il Sinopharm, che l’Agenzia Europea del Farmaco non ha ancora autorizzato. Al momento in Europa la EMA ha disposto il via libera per i vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca e presto Johnson & Johnson. Sarà però anche la volta di altri ritrovati, come l’italiano Reithera ed il russo Sputnik.

Vaccino cinese, come funziona il Sinopharm

Proprio Zenga ha annunciato a mezzo social la cosa, che ha dato adito a diversi commenti, a volte ironici ed altre un pò polemici. “Non è che diventi milanista come effetto collaterale?”. “Proprio no”, risponde lui, che sta al gioco ed invita tutti a vaccinarsi. Quel che si sa in merito al Sinopharm è che richiede anch’esso due dosi per risultare efficace.

Il solo a necessitare di una unica somministrazione è quello Johnson & Johnson. Il Sinopharm ha una efficacia stimata nel 91% contro il virus, in base a quanto si apprende da fonti cinesi.

Il suo funzionamento è basato sul ruolo attivo del beta-propiolactone, che disattiva una copia del virus contenuta al suo interno, lasciando funzionanti solo le proteine dalle quali deriva la reazione immunitaria.