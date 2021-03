Grave lutto nella musica: la star Taylor Dee morta a soli 33 anni

Taylor Dee, star della musica country, è morta in un tragico incidente automobilistico a soli 33 anni: la collisione fatale mentre era al volante del suo Suv.

La star della musica country Taylor Dee è morta a soli 33 anni, a seguito di una collisione su un’autostrada con un camion. Il tragico incidente è avvenuto mentre guidava il suo SUV a tarda notte. La terribile notizia è stata confermata dalla sua famiglia affranta dal dolore.

L’ultimo saluto a Taylor Dee

La giovane artista texana Taylor era considerata una promettente superstar nel suo genere musicale, il country-western. Nessuno avrebbe mai immaginato che la sua vita potesse spezzarsi in un tragico incidente. Linda Wilson, presidente della Texas Country Music Association, ha dichiarato al Texas Newsroom che la notizia ha sconvolto la comunità musicale. “Taylor Dee era un vero talento con un cuore e una passione non solo per la sua musica ma per le persone”, ha detto Wilson. “In ogni esibizione, il suo talento era evidente, ma soprattutto ha permesso ai suoi fan di conoscere il suo cuore. Ci mancherà moltissimo”.

L’incidente è avvenuto mentre Dee guidava una Chevrolet Trailblazer del 2002 in direzione est sulla corsia a pedaggio della State Highway 183 a Euless poco prima delle 22:30, secondo le autorità. Dee, nata Taylor Dawn Carroll, lascia due bambini piccoli: un maschio, Vayden, e una femmina, River. È stato creato un account GoFundMe per aiutare la famiglia a sostenere le spese funebri.

Chi ha conosciuto Taylor Dee sa che amava la musica e che ha cantato per la maggior parte della sua vita. La sua voce elettrizzante è stata paragonata a quella della grande Janis Joplin. Il suo primo singolo, “The Buzz”, uscì il 14 giugno 2019 e fu trasmesso da diverse stazioni radio del Texas. Gary McGrath, che ha collaborato con lei in veste di produttore, assicura che la sua musica continuerà a vivere.

