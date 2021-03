Oroscopo dal 22 al 28 Marzo: la settimana di tutti i segni dello Zodiaco

La quarta ed ultima settimana di Marzo è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 22 al 28 Marzo 2021.

Una nuova settimana, la quarta del nuovo mese, è finalmente giunta. Marzo è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di lasciarsi andare e dare spazio a tutte le nuove emozioni? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 22 a domenica 28 Marzo 2021.

Quarta settimana di Marzo: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere vi regalerà una settimana particolarmente intensa, preparatevi! Sono in arrivo forti emozioni e voi fareste bene a non farvi cogliere impreparati. Ci sarà da lavorare sodo e da rimboccarsi le maniche, ma non temete, presto riuscirete a raccogliere i frutti di tutto il vostro impegno e il vostro duro lavoro.

Toro. Le stelle vi accompagneranno durante tutto l’arco della prossima settimana. Potreste riscontrare un po’ di fatica nel carburare all’inizio ma la situazione migliorerà nettamente con l’arrivo del weekend. Riservate un po’ del vostro tempo anche all’amore e al romanticismo: lasciatevi andare e riponete fiducia nelle vostre capacità.

Gemelli. La prossima settimana sarà per voi positiva e luminosa e vi riserverà delle belle sorprese. Il consiglio migliore è quello di impegnarsi il più possibile per affrontare tutti i problemi, senza rimandare nulla e senza procrastinare. Cercate di scegliere la via della diplomazia e non quella del litigio. Forza e coraggio!

Cancro. La settimana in arrivo non sarà per voi particolarmente idilliaca. In amore qualche disguido potrebbe costringervi a muovere dei passi indietro. Molto probabilmente rivaluterete alcune delle scelte compiute in passato. Fronteggiate i problemi a testa alta e non siate troppo duri con voi stessi. Nonostante le difficoltà ne uscirete vincitori.

Leone. Durante il corso della prossima settimana non sarete particolarmente di buon umore. Alcuni contrasti, soprattutto per quel che riguarda l’ambito familiare, potrebbero portarvi via un po’ di allegria. Siete alla ricerca di nuove avventure, ma dovrete pazientare ancora un po’ prima di lanciarvi. Sono in arrivo delle belle sorprese, non preoccupatevi.

Vergine. L’ultimo periodo è stato per voi decisamente faticoso ed estenuante. La prossima settimana vi sarà sicuramente utile per ricaricare le batterie e recuperare l’energia persa. Sul lavoro cercate il più possibile di mantenere un profilo basso e di non esagerare. In amore potrete invece permettervi qualche azzardo in più, lanciatevi senza paura!

Bilancia. La prossima settimana si prospetta per voi decisamente intrigante e accattivante. Siete alla ricerca di nuove ed entusiasmanti avventure, ed è finalmente arrivato il momento di assecondare i vostri bisogni. Nuovi incontri potrebbero cambiare il vostro modo di vedere le cose e regalarvi il brivido che da tempo stavate cercando.

Scorpione. Le stelle non saranno particolarmente dalla vostra parte durante il corso dei prossimi sette giorni, prestate attenzione. Il weekend si porterà dietro un po’ di tensione perciò non fatevi cogliere impreparati. Durante i restanti giorni della settimana cercate di concentrarvi il più possibile sul lavoro e di limitare le distrazioni.

Sagittario. La prossima settimana si prospetta per voi un po’ turbolenta. Tenetevi pronti perché sul lavoro potreste incappare in qualche litigio. È arrivato il momento di stabilire nuove regole e di fare il punto della situazione. Cercate di non dare in escandescenza e di non trascurare l’amore, soprattutto durante il weekend.

Capricorno. Gli astri saranno dalla vostra parte durante l’arco della prossima settimana, perciò tenetevi pronti ai fuochi d’artificio, soprattutto per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Importanti soddisfazioni sono all’orizzonte e presto potrete rimanere piacevolmente sorpresi dai risultati ottenuti grazie ai vostri sforzi.

Aquario. La settimana prossima si prospetta per voi decisamente faticosa ed impegnativa. Vento di tensioni è in arrivo e voi vi ritroverete a fare i conti con un bel po’ di nervosismo. Un problema personale particolarmente fastidioso potrebbe costringervi a cambiare i piani all’ultimo. Cercate di mantenere la calma e di tenere alto l’umore nonostante tutto.

Pesci. Durante i prossimi giorni dovrete impegnarvi al massimo per mettere da parte le indecisioni. Prendetevi del tempo per riflettere sulla decisione giusta da prendere e, una volta fatto, procedete senza indugio! Il consiglio migliore è quello di fidarsi ciecamente del proprio istinto e di non soffermarsi troppo a rimuginare sulle questioni del passato.

