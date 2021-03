Nancy Pelosi è una deputata e una femminista americana, attuale Speaker della Camera dei Rappresentanti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nancy Pelosi, speaker e leader dei democratici alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, è uno dei personaggi che è stato più a lungo al centro della scena nel dibattito politico americano. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Nancy Pelosi

Nancy Patricia Pelosi, è nata a Baltimora, nello stato del Maryland, il 26 marzo 1940 da genitori italoamericani, Annunziata Lombardi (nata a Fornelli nel 1909, arrivata a Ellis Island nel 1912) e Thomas D’Alesandro Jr.. Il nonno materno, Nicola Lombardi, era originario di Fornelli, in provincia di Isernia, in Molise e il nonno paterno, Tommaso G. D’Alessandro, di Montenerodomo, piccolo centro in provincia di Chieti in Abruzzo. Sin da giovane si è occupata di politica, dal momento che suo padre, Thomas D’Alesandro Jr., era un rappresentante del Maryland al Congresso nonché sindaco di Baltimora. Suo fratello maggiore Thomas D’Alesandro III è stato a sua volta sindaco di Baltimora dal 1967 al 1971.

Nancy Pelosi ha ottenuto la maturità all'”Institute of Notre Dame”, una high school di Baltimora e si è laureata al Trinity College di Washington, dove ha conosciuto il suo futuro marito, Paul Pelosi. Dopo il matrimonio a Baltimora presso la Cattedrale di Mary Our Queen il 7 settembre 1963, la coppia si è trasferita prima a New York e poi a San Francisco, dove il fratello di Nancy era un membro del board of supervisors del consiglio cittadino e di contea.

Una volta cresciuti tutti cinque i figli (Nancy Corinne, Christine, Jacqueline, Paul e Alexandra), la Pelosi ha cominciato a farsi coinvolgere più attivamente dalla politica nei ranghi del Partito Democratico, facendosi strada fino a diventare la portavoce dei democratici per la California settentrionale, e ha unito le sue forze a quelle dell’altro leader del Partito Democratico californiano, il congressista Phillip Burton.

Nancy Pelosi è stata Speaker della Camera dei rappresentanti dal 2007 al 2011 e nuovamente dal 2019: prima donna, prima californiana e prima italoamericana a ricoprire questa carica. È stata inoltre la prima donna a guidare un partito politico in una delle camere del Congresso, come capogruppo democratico. Attualmente è il decano della delegazione californiana al congresso essendo in carica dal 1987.

È anche membro onorario dell’Organizzazione Nazionale delle Donne Italoamericane. Alla Camera rappresenta dal 1987 il V distretto della California, successivamente ha rappresentato l’VIII distretto fine al ridisegnamento del 2013 quando è passata al XII distretto, tutti e tre i distretti comprendono principalmente il centro della città di San Francisco.

