Insediamento Biden, il clamoroso dettaglio che i Simpson avevano predetto

By

L’insediamento di Biden entra a far parte della lunga lista di avvenimenti predetti dai Simpson. Vediamo perché.

Il cartone animato ideato da Matt Groening vanta ormai un serie di premonizioni piuttosto accurate riguardo a diversi avvenimenti.

In questo caso, durante l’insediamento del nuovo Presidente Usa, molti utenti del web hanno trovato una somiglianza tra Kamala Harris e Lisa Simpson. Scopriamo di cosa si tratta.

Insediamento Biden: le previsioni dei Simpson colpiscono ancora

L’episodio che ha il merito di aver predetto questo avvenimento è “Bart To The Future” dove Lisa diventa la prima Presidente donna degli Usa. Fin qui sembra tutto normale, se non fosse per il suo outfit che si rivela essere identico a quello della Vice Presidente Harrys.

Leggi anche -> Bill Clinton si “addormenta”: figuraccia durante il discorso di Joe Biden – VIDEO

Vice President Kamala Harris pic.twitter.com/RAREXShibx — 333 🪐 (@thirteenvilll) January 20, 2021

Giacca viola, perle e orecchini. Tutte e due sono vestite identiche. Un’altra vittoria per le predizioni dei Simpson che si realizzano per l’ennesima volta. Durante il discorso della Harris, il pubblico non ha potuto notare il suo outfit.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Vice Presidente non è nuova alla scelta di questo colore dato che per lei è un forte riferimento a Shirley Chisholm, la prima donna nera eletta al Congresso. Quest’ultima aveva anche concorso come presidente nel 1972. Le perle sono invece un omaggio alla confraternita femminile Alpha Cappa Alpha dell’università di Harvard.

Leggi anche -> Trump, ultimo dispetto a Biden: non gli consegna i codici nucleari

La Harris ha alle sue spalle una grande e importante carriera. Per ben due mandati è stata la procuratrice generale della California e nel 2016 ha vinto le elezioni del senato. Dopo il giuramento per la sua nuova carica da Vice ha semplicemente commentato la vicenda dicendo: “Pronta a servire“. Poche parole, ma efficaci. A questo punto non ci resta che vedere se i Simpson hanno predetto altri avvenimenti che la riguardano.