Bugo, perché si è sposato in India: la sua storia con la moglie Elisabetta

Bugo ha vissuto ben quattro anni in India con sua moglie. E’ quello il luogo che hanno scelto per sposarsi. Scopriamo di più.

Il cantante e la moglie Elisabetta si sono sposati nel 2011 a Nuova Delhi. Forse non tutti sanno che la coppia ha vissuto lì per ben quattro anni.

Anche se oggi vivono a Roma con il loro figlio, i due hanno viaggiato molto e alle spalle possono contare anche delle lunghe permanenze a Milano e Madrid. L’esperienza in India ha però toccato nel profondo il cantante, scopriamo di più.

Bugo ed Elisabetta: ecco perché hanno deciso di sposarsi in India

Il periodo trascorso in India non ha certamente lasciato indifferente Bugo. Per il cantante quel Paese è una fonte costante di ispirazione. La descrive come una “terra lontana” e una terra che gli ha dato tanto. I suoi testi sono nati proprio traendo ispirazione dalla sua esperienza orientale.

Questo flusso di ispirazione e di creatività è nato durante la sua permanenza a New Delhi. L’artista ha trascorso nella città quattro anni della sua vita . Ad esempio, queste influenze si vedono chiaramente nel testo e nelle musiche di “Me la godo“. Un pezzo incentrato sul fatto che fosse tornato senza paure e dove la sonorità risente molto dei brani indiani.

Molti però non sanno come mai abbia scelto proprio quel Paese come meta prescelta. La risposta è molto semplice: sua moglie è un diplomatica e si era dovuta trasferire lì per lavoro. “E così per lunghi periodi sono stato con lei. Ci siamo anche sposati in India” ha raccontato in un’intervista. Il cantante però non ha mai pensato di rimanere lì: “E’ una città bella ed emozionante, ma Milano è Milano”.

Oltre all’amore incondizionato per il capoluogo lombardo ci sarebbero motivazioni più serie. “L’aria. Qui è inquinata ma a Nuova Delhi è irrespirabile. Dopo quella di Pechino è la più avvelenata del mondo. Dopo qualche mese lì, quando arrivavo a Milano guardavo il cielo e pensavo: ‘Che meraviglia, com’è azzurro…'”. Nonostante non sia rimasto all’estero, l’India continua indubbiamente a ispirare Bugo.