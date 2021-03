Bugo furioso, adesso basta: la dura reazione sui social

Questa volta sembra che il cantante Bugo non ci stia più e abbia deciso finalmente di sfogarsi riguardo Sanremo

Tutti noi ricordiamo l’orda di immagini divertenti e battute che sono state fatte l’anno scorso sul cantante Christian Bugatti (1973), in arte Bugo. Per chi non se lo ricordasse, nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, sempre condotto da Amadeus, il cantante aveva gareggiato insieme al collega Morgan con la canzone Sincero. I due però sembrano avere degli screzi dietro le quinte, tanto che l’ex frontman dei Bluvertigo aveva deciso di fare un gesto che è rimasto nella storia. Infatti, nella serata del venerdì, Morgan cominciò il brano modificandone però il testo, che andava così a criticare lo stesso Bugo. Questa scena è stata così imbarazzante che il cantante aveva abbandonato il palco e Morgan, facendo il finto tonto, aveva iniziato a dire “Bugo? Dov’è Bugo?” Ciò rimase negli annali del Festival, tanto da far sì che, per un anno, la gente schernisse il povero Bugatti, e lo stesso Morgan ha continuato a battere il ferro. Infatti, ieri ha fatto uscire sui suoi social ufficiali la versione integrale de Le brutte intenzioni, la cover incriminata di Sincero.

La risposta di Bugo ai perenni scherni

Dopo un anno di vessazioni, il cantante non ce l’ha fatta più e ha esposto sui social cosa pensa davvero di quanto accaduto l’anno scorso durante il Festival di Sanremo con il collega Morgan. Infatti, in un post pubblicato sui suoi social si è rivolto direttamente a tutte quelle persone che, da più di un anno, gli chiedono “Dov’è Bugo?” o che comunque continuano a marciare sull’argomento. Per questo, il cantante ha deciso di aprirsi con i suoi fan, scrivendo: “[…] Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui“.

