Jessica Mazzoli, messaggio di fuoco contro Morgan per la festa del papà

Jessica Mazzoli, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato sui social un messaggio di fuoco contro l’ex Morgan, con cui ha una figlia.

Jessica Mazzoli, conosciuta per aver partecipato ad “Amici” di Maria De Filippi, “X-Factor 5” e l’edizione del 2016 del “Grande Fratello“, per la festa del papà ha pubblicato su Instagram un messaggio di fuoco nei confronti del suo ex, Morgan.

Jessica Mazzoli è stata legata con il cantante Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, con il quale il 28 dicembre 2012 ha avuto la figlia Lara. Da quando i due si sono lasciati, l’ex gieffina ha accusato più volte l’artista di essere un padre assente e di non prendersi cura della figlia. Solo pochi mesi fa, Jessica ha rivelato che il suo ex le chiedesse delle foto piccanti in cambio di soldi. La donna ha ceduto in quanto “se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento“. Per la festa del papà, Jessica si è sfogata su Instagram riguardo ciò che pensa di Castoldi come padre.

Morgan, il terribile rapporto con Jessica Mazzoli

Le richieste di Morgan sono iniziate dopo che Jessica Mazzoli fece un intervento al seno, nel gennaio 2019. “Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto“, ha raccontato l’ex gieffina in un’intervista riguardante il suo rapporto con l’ex partner. La giovane è decisa a chiedere l’affidamento esclusivo di Lara, in quanto è insostenibile per lei che per qualsiasi cosa sia necessaria la “firma di Morgan“.

“Io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto“, ha detto in maniera risoluta Jessica Mazzoli, che non vede l’ora di poter chiudere definitivamente i rapporti con il cantante. Morgan oltre a Lara, ha avuto altre due figlie: Anna Lou, nata nel 2001 dalla relazione con l’attrice Asia Argento. Anche lei ha ammesso che l’artista non ha mai pagato gli alimenti alla figlia. La terza figlia, Maria Eco, è nata il 17 marzo 2020, dalla relazione con Alessandra Castaldo.