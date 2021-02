Morgan Bugo, un anno dopo ritornano le ruggini FOTO

Sanremo 2020, il duo Morgan Bugo si separa in diretta sul palco dell’Ariston. Ora, dopo 12 mesi, riecco una nuova polemica.

Morgan sgancia qualche missile nei confronti di Amadeus e di Bugo. Sono ben note le vicende che hanno riguardato l’ex leader dei Bluvertigo con il presentatore televisivo e con il suo partner al Festival di Sanremo del 2020. Sul suo profilo personale Instagram, Marco Castoldi ha voluto svelare ai suoi followers che quella canzone cantata con Bugo venne proposta anche nel 2019 e che l’allora conduttore, Claudio Baglioni, bocciò. Una cosa che necessiterebbe però della versione che eventualmente vorrà fornire Bugo oltre che di ulteriori approfondimenti.

Morgan: “Come le scelgono le canzoni a Sanremo?”

Su Instagram Morgan scrive quanto segue. “Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente. Un anno che a dire “baratro” non basta, e credo non solo per me, perché questa discesa agli inferi è stata attivata dalla prima quarantena e continua nella stessa ferocia esistenziale a stupire persino il mio più fondo pessimismo, che non ha mai avuto nulla a che spartire con il disumano, anzi, era frutto di un pensiero che portava ad un’agire intelligente, ragionato ma di cuore”.

“Ora sono appeso all’unica certezza che mi è data, deduzione pura e vera, vuota d’ogni speranza che riporti Primavera, che probabilmente abbiamo ancora molta vita, finché questo dispiacere lo viviamo con stupore”. Intanto lo stesso Morgan ha annunciato, con somma gioia dei fans dei Bluvertigo, la pubblicazione di un nuovo brano della band.

Avverrà già in questa primavera, come scritto da Castoldi a mezzo social. E l’annuncio è stato condiviso anche da Andy, altro vecchio membro di una delle band migliori che la musica italiana abbia mai avuto.