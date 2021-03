Google Hotel Insights: la piattaforma per aiutare la ripresa del settore alberghiero.

Google in aiuto degli albergatori. Nell’anno della pandemia, in cui il turismo è stato colpito duramente dallo stop ai viaggi, con pesanti perdite per il settore alberghiero, Google ha aperto una nuova piattaforma per il rilancio del settore quando si potrà tornare a viaggiare: si chiama Google Hotel Insights. Ecco di cosa si tratta.

Google Hotel Insights: piattaforma per aiutare il settore alberghiero

Grazie al nuovo servizio di Google Hotel Insights gli albergatori hanno a disposizione una nuova piattaforma con gli strumenti per conoscere le tendenze del web e i gusti dei viaggiatori. Un modo per ripartire subito di slancio, appena si tornerà a viaggiare, intercettando la domanda turistica. Le risorse a disposizione degli albergatori sono offerte gratuitamente.

Con Google Hotel Insights le strutture alberghiere e gli operatori del settore potranno ottenere informazioni sulle ricerche effettuate su Google dai potenziali turisti, sui loro Paesi di origine e su come cambiano le loro ricerche nel tempo. La piattaforma fornirà anche consigli utili su come sfruttare in modo efficace queste informazioni, aiutando gli operatori a sviluppare conoscenze e a digitalizzare le loro attività.

Oltre alla piattaforma e ai suoi servizi, gli albergatori potranno beneficiare anche di un programma di formazione, con la collaborazione delle associazioni del settore, per acquisire e sviluppare nuove competenze digitali, indispensabili per farsi trovare pronti quando il turismo ripartirà. Il programma comprende i “Google Digital Training“, corsi online che saranno fruibili direttamente dai siti di Confindustria Alberghi, Federalberghi, Federturismo Confindustria per tutti i loro associati, insieme a un intero modulo di corsi dedicato al verticale turismo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, un progetto supportato da Google.org e in collaborazione con Unioncamere.

Google Hotel Insights viene lanciato in tutto il mondo a partite dall’Italia. Un riconoscimento importante per il nostro settore alberghiero.

