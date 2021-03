Carolyn Smith, la lotta contro il tumore: come sta adesso l’ex ballerina

La star di Ballando con le Stelle Carolyn Smith da anni lotta contro il tumore: scopriamo come sta adesso l’ex ballerina.

Divenuta nota al grande pubblico come giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è una grandissima coreografa ed è stata una bravissima ballerina. La sua vita è cambiata nel 2015, quando ha scoperto di avere un tumore al seno. Da quel giorno è cominciata la sua lotta contro il brutto male, una lotta che qualche tempo fa sembrava finita, ma che invece si è rinnovata e purtroppo non è ancora conclusa.

Sin dal primo istante Carolyn ha condiviso la sua difficile situazione con il pubblico social. Da quel momento la sua fan base si è legata ancora di più a lei, scoprendone un lato maggiormente umano. Ogni volta che l’ex ballerina si sottopone ad una seduta di terapia condivide un post su Instagram nel quale utilizza l’hashtag #spaday accanto ad un video in cui parla delle sue sensazioni prima del trattamento e di quello che gli dicono i medici.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Carolyn Smith, il messaggio sui social: “Decisione urgente, un incubo”

Carolyn Smith: come sta adesso?

Lo scorso gennaio Carolyn ha aggiornato i fan sulla sua condizione ed ha spiegato che dagli esami non risultava alcuna traccia del tumore, ma che c’era infiammazione delle cellule di cui non si comprende la natura. Una buona notizia a metà, visto che giustamente sperava che le dicessero che fosse finita definitivamente: “Si spera che la prossima volta che mi dicano ‘è finita’, ma per ora continuo in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mesi… non sono arrivata qui per poi mollare”.

Leggi anche ->Carolyn Smith, il duro sfogo sui social: “Adesso voglio una risposta”

Insomma per il momento la lotta non è ancora conclusa e Carolyn Smith si dovrà sottoporre ancora a qualche seduta. L’ultima di cui ha dato notizia è stata tre settimane fa, come sempre era molto positiva, un atteggiamento che la caratterizza da sempre.