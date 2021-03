Il serale di Amici 20 è ai nastri di partenza: coreografo, composizione squadre e giuria, tutto ciò che c’è da sapere sull’edizione 2021.

Conclusa la stagione 2021 di C’è Posta per te, Maria De Filippi si prepara ad esordire per la seconda volta quest’anno nella prima serata di sabato con la nuova stagione del serale di Amici. Il talent più conosciuto d’Italia avrà inizio il 20 marzo e proporrà al pubblico alcune novità rispetto alla formula conosciuta. In realtà sono anni che la De Filippi sperimenta alla ricerca di una nuova formula che possa attrarre nuovo pubblico e invogliare gli spettatori di lunga data a rimanere sintonizzati il sabato sera. Il format originario, infatti, aveva stancato e da un paio d’anni si cerca una strutturazione più avvincente per tornare sui numeri che hanno reso grande la trasmissione negli anni.

A poco più di 24 ore dall’inizio, si conoscono già molti dettagli, specialmente quelli relativi al cast. Sabato scorso, durante il tradizionale appuntamento pomeridiano, la conduttrice ha annunciato che il direttore artistico di quest’anno è cambiato e sarà Stéphane Jarny, sceneggiatore e coreografo francese presentato proprio nell’ultima puntata pomeridiana. Sul curriculum ed il talento di Jarny non c’è da discutere, dunque c’è grande attesa di vedere in che modo presenterà le esibizioni.

Amici, arriva il serale: composizione squadre e giuria

Essendo giunti alla fase finale del programma, si conosce già la composizione delle squadre e dunque non ci sarà più spazio per le modifiche al roster di partecipanti. A differenza degli anni passati, i capitani delle squadre saranno gli stessi maestri che hanno accompagnato la maturazione artistica dei ragazzi nel corso di questi mesi. La prima squadra sarà capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e al suo interno vede: Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula; il secondo team sarà guidato da Arisa e Lorella Cuccarini ed è composto da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa; il terzo team, infine, sarà gestito da Anna Pettinelli e Veronica Peparini ed è composto da Aka7even, Giulia e Samuele.

Per quanto riguarda la giuria, la prima novità è rappresentata dal ritorno ad Amici di Stefano De Martino. L’ex ballerino del talent ha ormai trovato la sua strada televisiva da conduttore, ma torna volentieri ad Amici per il rapporto ottimo con Maria in un ruolo per lui inedito. Ad accompagnarlo nel ruolo di giudice ci saranno Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia (anche per lui una prima assoluta).