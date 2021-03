Alessandra Celentano ha avuto da ridire sul modo in cui uno dei ragazzi l’ha chiamata durante l’ultima puntata di Amici.

Amici di Maria De Filippi (conosciuto anche solo come Amici) è un talent show italiano. Interamente ideato e condotto da Maria De Filippi, il programma è andato in onda la prima volta il 22 settembre 2001. Il talent è diviso in due: da una parte c’è la scuola, dove i concorrenti/studenti si esercitano e studiano con i loro insegnanti. Dopo c’è l’esibizione, dove i ragazzi mostrano cosa hanno imparato e perchè dovrebbero tenersi il posto all’interno del programma. Nonostante le telecamere puntate sugli studenti 24h su 24, la scuola di Amici di Maria De Filippi è più seria di quanto ci si possa aspettare da un reality.

La Celentano non ci sta

A quanto pare, però, gli studenti hanno preso un po’ troppo sul serio il nome del programma: come riportato sul profilo Instagram di Striscia La Notizia, la coreografa e giudice Alessandra Celentano ha avuto da ridire sul modo in cui uno dei ragazzi l’ha chiamata. “Quando scambi la tua prof per una tua amica” recita il post, “la maestra Alessandra Celentano non ci sta!”.

A commettere il fatale errore è Sangiovanni, concorrente del programma del gruppo dei cantanti. “Comunque Ale, io volevo dirtelo da un sacco…” ha detto il ragazzo ad Alessandra Celentano andando a prendere la sua giacca d’oro, “ho un collo del piede bellissimo”. La coreografa spalanca gli occhi e si drizza sulla sedia: “Come mi hai chiamato? Ale?”. A quel punto lo studente cerca di cambiare discorso, ma la Celentano non glielo permette: “te non mi puoi chiamare Alessandra, Sangio” lo rimprovera, “mi puoi chiamare o signora Alessandra o maestra”.

“Giusto: poca confidenza, ognuno al suo posto, rispetto e rigore…” risponde un utente commentando il video pubblicato da Striscia La Notizia. Qualcuno però non ha apprezzato il commento della Celentano: “sì” scrive qualcuno, “la maestra dell’asilo”. Per la maggior parte, però, i commenti sono solo faccine sorridenti: la stessa insegnante nel video si mostra più divertita che irata.