Miryea Stabile è fidanzata? La verità sul flirt con Manuel Amati. Tra le concorrenti di questa nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarà anche lei, ovvero la vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione e viceversa, insieme a Luca Marini.





Moltissima è la curiosità che si sta diffondendo tra i telespettatori in merito alla vita sentimentale della bella Miryea. Ci sarà qualcuno che sta facendo battere il suo cuore? Scopriamone di più.

Miryea Stabile è fidanzata? Scopriamo di più sulla vita sentimentale della vincitrice de La pupa e il secchione e viceversa

Anche Miryea Stabile entrerà a far parte del cast di questa nuova edizione de L’isola dei famosi. La vincitrice de La pupa e il secchione e viceversa non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico televisivo. Miryea ha infatti partecipato a Take me out, Guess my age, Furore, Detto fatto e Ciao Darwin.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Perché è famosa Miryea Stabile: dove l’abbiamo già vista, la sua storia

Poche sono le informazioni che circolano in merito alla sua vita sentimentale. E il pubblico televisivo vorrebbe probabilmente conoscere se c’è qualcuno che attualmente sta facendo battere il cuore della bella Miryea. La Stabile per altro, nel corso del programma del quale è stata vincitrice, ha avuto un flirt con un altro pupo, ovvero con Manuel Amati.

Potrebbe interessarti anche –> La Pupa e il Secchione: tutto sulla concorrente Miryea Stabile

Leggi anche –> L’isola dei Famosi, anticipazioni del 18 marzo: novità e colpi di scena

E’ stato nel corso di una intervista a SuperGuitaTv, che la Stabile ha dichiarato di essere rimasta in ottimi rapporti con Manuel Amati, sottolineando il fatto che i due sono attualmente grandi amici. Il loro rapporto si è trasformato quindi in una bellissima amicizia.

E riguardo alla sua possibile partecipazione a programma di Canale 5 Uomini e donne, Miryea ha affermato di non averci mai pensato ma che in questo momento della sua vita non sarebbe orientata alla ricerca di un fidanzato.