Perché è famosa Miryea Stabile: dove l’abbiamo già vista, la sua storia

Miryea Stabile è approdata sull'”Isola dei Famosi”, nella nuova stagione 2021. Ma dove l’abbiamo già vista? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Tutti la amano per i suoi “top” e “adoro“, per la sua bellezza mozzafiato e la sua simpatia, Miryea Stabile è approdata sull'”Isola dei famosi” nella nuova edizione 2021 condotta da Ilary Blasi e che vede due squadre contrapposte in cui sono stati divisi i naufraghi, ciascuna con la propria parte di spiaggia. La Stabile è stata chiamata dalla produzione del reality show di sopravvivenza più amato della televisione in sostituzione di Carolina Stramare che ha abbandonato all’ultimo per motivi familiari. Ma Miryea non è di certo la prima volta che appare in televisione, ecco dove l’abbiamo già vista.

Miryea Stabile, chi è: vita privata e carriera

La sua caratteristica aria da “svampita” alla Marilyn Monroe e la sua simpatia, nonché bellezza da capogiro, hanno subito conquistato i telespettatori italiani. Già da quando ha vinto “La pupa e il secchione (e viceversa)”, con i suoi abiti sgargianti in paillettes e i suoi codini biondi. Miryea è nata a Brescia nel 1997 ma ad oggi lavora e vive a Milano, come moltissimi suoi colleghi dello spettacolo.

Si è fatta conoscere sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a diversi programmi come “Guess my age”, “Take me out”, “Ciao Darwin”, “Detto fatto” e “Furore”. Ma non solo ha anche lavorato come hostess, fashion blogger, influencer e modella e la sua indole leggera e spensierata non deve trarre in inganno: ha spesso raccontato di un passato di sofferenza e difficoltà di accettazione di sè stessa, soprattutto nel contesto scolastico.

Quest’anno Miryea potrà cimentarsi nella sopravvivenza sull’Isola dei Famosi, arrivata finalmente all’edizione 2021 dopo un rischio di cancellazione causa Covid. E’ naufraga assieme a Vera Gemma, Drusilla Gucci, Awed, Elisa Isoardi, Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e Brando Giorgi.