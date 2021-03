Meteo weekend 18-20 marzo: freddo e neve con l’arrivo della primavera. Dopo un inverno mite sono giornate di gelo fuori stagione.

L’attesa perturbazione atlantica in arrivo dal Nord Europa ha portato tempo instabile su buona parte d’Italia durante questa settimana.

Per giovedì 18 marzo era previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che è arrivato puntuale, con una nuova ondata di freddo, con precipitazioni nevose anche a bassa quota.

Una nuova irruzione di aria gelida dal Nord Europa ha causato un vero e proprio crollo termico, in parte già anticipato nella giornata di mercoledì 17 marzo. Su gran parte d’Italia, in particolare al Centro Nord e al Sud il tempo è instabile con piogge, temporali e nevicate anche in pianura. Scopriamo l’evoluzione del meteo per le prossime ore e le previsioni per il weekend.

Domenica 20 marzo è il giorno dell’equinozio di primavera, il tempo in Italia, tuttavia, è tutt’altro che primaverile. Dal Nord Europa continuano ad arrivare correnti di aria gelida di origine artica che dopo un inverno mite ci hanno portato il vero gelo invernale. Così abbiamo assistito non solo a un calo deciso delle temperature, nel momento in cui ci stavamo preparando per la bella stagione, ma anche alla neve tornata a cadere in pianura e perfino del nevischio misto a pioggia sulle coste.

Anche per il finesettimana non si annuncia nulla di buono. Il tempo sarà ancora instabile, soprattutto al Centro e al Sud, con piogge, temporali e ancora nevicate. E continuerà a fare freddo. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per l’arrivo della primavera. Restare chiusi in casa comunque non sarà un sacrificio troppo grande per molti, visto che mezza Italia è in zona rossa, con spostamenti ridotti al minimo indispensabile.

L’aria fredda che continua a scendere dal Nord Europa ha creato un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo, responsabile del maltempo sull’Italia. Come riporta 3bmeteo. Le zone più colpite sono il versante adriatico, dalla Romagna all’Abruzzo, dove piove, l’Appennino, con nevicate anche a quote molto basse, e la parte occidentale con Sardegna, Sicilia e bassa Calabria. Il tempo è migliore al Nord Italia e sul versante del medio alto Tirreno, dove è parzialmente nuvoloso.

Sul versante adriatico, specialmente in Romagna, la neve è scesa anche a 200-300 metri di quota, mentre qualche fiocco misto a pioggia è caduto lungo la costa fino alle Marche. Nelle zone interne di Marche e Abruzzo le nevicate sono scese a 300-500 metri. Mentre sull’Appennino tosco romagnolo i fiocchi sono caduti a 300-400 metri.

Nevica anche in Calabria, sulla Sila da 800-1000 metri di quota e sull’Aspromonte dai 1000 metri. Mentre su Sardegna e Sicilia piove con rovesci.

Nelle prossime ore i fenomeni si intensificheranno, con un ulteriori rovesci su Sardegna e Sicilia, in estensione anche alla Calabria e un generale peggioramento al Centro-Sud, fino all’Emilia Romagna e alle coste settentrionali. Nevicherà ancora sull’Appennino: sulla Basilicata dai 600-800 metri, sull’Appennino centrale dai 400 metri. Pioverà invece lungo le coste, anche quelle tirreniche. Rovesci sono attesi anche sulla Liguria, mentre nevicherà sulle Alpi Marittime dagli 800 metri. Sul resto del Nord Italia si avranno maggiori schiarite, salvo qualche parziale annuvolamento. I venti soffieranno tesi o moderati da Nord-Est.

Le previsioni per il weekend in dettaglio

Anche nel weekend del 18-20 marzo continuerà ad arrivare l’aria fredda dal Nord Europa, che porterà ancora maltempo, tra piogge, rovesci e neve sempre a bassa quota. La situazione meteorologica peggiorerà soprattutto al Sud nella giornata di domenica. Mentre al Nord sarà più soleggiato.

Nella giornata di venerdì 18 marzo sono attesi addensamenti di nubi sulle regioni di Nord-Ovest, con qualche nevicata a quote collinari, il tempo tuttavia migliorerà in giornata. Mentre sulle altre regioni settentrionali i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con maggiori schiarite sul Nord-Est. Continuerà, invece, il maltempo al Centro-Sud, con piogge, rovesci e nevicate. I fenomeni sono attesi soprattutto su Lazio, basso Abruzzo, Molise, Campania e anche su alta Calabria, Basilicata e alta Puglia. Fenomeni sparsi e locali, invece, su Romagna, Marche e Appennino tosco-emiliano, dove nevicherà dagli 800 metri. Pioverà sulla Sicilia, soprattutto occidentale, e sulla Sardegna dove è prevista la neve dagli 800 metri.

Sabato 19 marzo, il tempo sarà ancora instabile al Centro-Sud e sulla Sardegna, con piogge e neve sopra gli 800 metri. I fenomeni, tuttavia, si esauriranno a fine giornata sulle regioni più meridionali. Continuerà a piovere, invece, lungo entrambi i versanti adriatico, fino alla Romagna, e tirrenico al Centro-Sud. Nevicherà sull’Appennino centrale. Il tempo sarà più stabile al Nord, con cieli soleggiati, ma con qualche instabilità al Nord-Ovest vicino alle Alpi.

Per domenica 20 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, il tempo subirà un deciso peggioramento al Sud Italia. Sono previste piogge e rovesci, anche temporali intensi. I fenomeni saranno più deboli sul medio Adriatico e sulla Sardegna. Nevicherà ancora sull’Appennino centro-meridionale, da quota 600-800 metri, in rialzo sulle regioni più a Sud. Al Nord e sul medio-alto Tirreno il tempo sarà più soleggiato. I venti soffieranno forti da Nord-Est. Il clima sarà molto freddo, soprattutto al Nord e al Centro.

