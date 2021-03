Elisa Isoardi, Guglielmotti pazzo di lei ed una naufraga è gelosa

By

La coppia Elisa Isoardi Guglielmotti potrebbe dare tante soddisfazioni a ‘L’Isola dei Famosi’. Il Visconte però fa arrabbiare un’altra donna.

Elisa Isoardi, a ‘L’Isola dei Famosi‘, sta già catalizzando le attenzioni dei telespettatori. Lei è finita apertamente nelle mire del Visconte Ferdinando Guglielmotti. Il nobiluomo ha espresso in maniera chiara di sentire una attrazione di qualche tipo nei confronti della 38enne conduttrice televisiva.

E la vorrebbe coinvolgere in pratiche di seduzione tantrica, con delle raffinatezze che il 50enne laziale ha imparato con la assidua pratica dello yoga. Un aspetto che però inibisce la stessa Elisa Isoardi. Fatto sta che di sicuro tra i due, a ‘L’Isola dei Famosi’, se ne vedranno delle belle.

Non c’è dubbio che lei sia una vera e propria star, visto che in Honduras ci è arrivata quando già risultava essere ben conosciuta ai giorni d’oggi. Una condizione che non è propria di tutti i partecipanti del reality show più estremo che ci sia. Ad ogni modo se son rose fioriranno.

Elisa Isoardi, il Visconte Guglielmotti la brama e la Melillo è gelosa

Il Visconte sa come rapportarsi con le donne e cosa fare per corteggiare ed attirare la loro attenzione. Anzi, pare che già prima di salire sull’aereo per l’America centrale lui e lei abbiano avuto qualche contatto. Lo fa sapere ‘Chi Magazine’. Alla vigilia di questa grande avventura la cuneese ha reso noto di volere assecondare i propri desideri di volersi innamorare di qualcuno. E di potere diventare mamma.

Chissà che proprio lo scapolo d’oro impenitente Guglielmotti non riesca a mettere la testa a posto proprio grazie a lei. Di feste mondane lui non può più darne da un pezzo, a causa della pandemia. Ed a quanto si dice, il nobile ed imprenditore faceva faville nel suo castello di Montalto di Castro.

“Lei mi attira, vorrei darle amore per un giorno intero anche se io con le donne duro poco”. La risposta della Isoardi per ora è poco incoraggiante. “Tantrico? Lui è molto raffinato ma mi fa paura ‘sta roba”. Ed Angela Melillo sembra alquanto gelosa di queste mire manifestate dal bel Ferdinando. “Sarà un nobile ma ora è il maggiordomo di Elisa. Poteva degnare anche me di qualche attenzione”.