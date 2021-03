Isola dei Famosi, Akash Kumar ha frequentato una tronista prima di partire?

Secondo le ultime indiscrezioni, il modello Akash Kumar avrebbe frequentato una tronista prima di partire per L’Isola dei Famosi.

L’avventura dei naufraghi a L’Isola dei Famosi è iniziata solo da un paio di giorni e già cominciano ad emergere indiscrezioni su di loro che riguardano la sfera sentimentale. Il primo a finire sotto la lente d’osservazione della macchina del gossip è il modello italo-indiano Akash Kumar. Questo, infatti, nel video di presentazione andato in onda lunedì sera ha spiegato di essere single da diverso tempo, poiché rimasto scottato dalla fine di una relazione durata ben 7 anni.

Insomma il concorrente prende il via per questa avventura libero dal punto di vista sentimentale e pronto, qualora ce ne fosse l’occasione, a legarsi con una delle naufraghe che partecipano al reality. Secondo le recenti indiscrezioni, però, la sua totale assenza di frequentazioni non sarebbe veritiera. Gli esperti di gossip, infatti, hanno rivelato che secondo diverse fonti Akash si sarebbe frequentato in questi mesi con un’ex tronista di Uomini e Donne.

Akash Kumar si è frequentato con una tronista?

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Giornalettissimo, l’astinenza dall’amore del modello sarebbe durata molto meno di quanto abbia asserito nel corso della presentazione. Il giornalista rivela infatti che Kumar avrebbe avuto una frequentazione con Giovanna Abate. Una frequentazione, secondo quanto emerge, che sarebbe cominciata nel 2020 e sarebbe andata avanti durante le festività natalizie e fino a poco prima della partenza per il reality.

Non viene specificato se i due continuino a frequentarsi o se, in vista della partenza per il reality, abbiano deciso di rimanere liberi fino al suo ritorno. In ogni caso la decisione di Akash di non parlare di questa frequentazione potrebbe essere una scelta condivisa con la tronista. Bisogna anche verificare che l’indiscrezione sia vera o meno, qualcosa che di certo si scoprirà nelle prossime ore.