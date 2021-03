Roma, Gualtieri candidato sindaco del Pd: cosa succede con i 5s

Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco di Roma per il PD. Manca solo l’annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni

Manca solo l’ufficialità per la candidatura di Roberto Gualtieri alla poltrona di sindaco della Capitale per il Partito democratico. Sarebbe il primo passo dopo l’elezione di Enrico Letta alla guida della segreteria del Pd. L’ex ministro dell’economia del governo Conte bis avrebbe sciolto le riserve e sarebbe lieto di affrontare questa sfida. Gualtieri non troverà, probabilmente, l’appoggio del Movimento 5s. Salvo sorprese, Virginia Raggi dovrebbe essere ricandidata. In tal caso, gli alleati nazionali correrebbero da separati nell’importante elezione del sindaco di Roma. Gualtieri si andrebbe ad aggiungere al candidato di Azione, vale a dire Carlo Calenda, ex ministro dello sviluppo economico del governo Gentiloni. La candidatura di Roberto Gualtieri potrebbe raccogliere voti anche tra elettori del M5s che, magari, non sono convinti di una Raggi bis.

Roma, i dubbi del M5s su Gualtieri

Gualtieri è stato apprezzato non solo nel Partito democratico ma anche dal Movimento durante l’esperienza del governo giallorosso. Conte e Di Maio non vedrebbero male una confluenza e un sostegno al candidato del Pd. Tuttavia, lo scorso 17 febbraio, quindi un mese fa, Virginia Raggi chiedeva al Movimento di votare la sua candidatura attraverso la piattaforma Rousseau. “È il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”.

La sindaca chiedeva chiarezza ai suoi leader e questa ambiguità, da lei annunciata, lascia intendere che il Movimento potrebbe anche decidere di convergere su un candidato apprezzato dai leader e da buona parte della galassia Cinquestelle.

