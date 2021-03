Ilary Blasi, che batosta: la notizia arrivata in mattinata, cosa è successo

Ilary Blasi ha ricevuto una notizia piuttosto amara stamani. La conduttrice ha debuttato ieri sera con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi ha debuttato ieri sera, lunedì 15 marzo 2021, con la prima puntata della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, che non andava in onda da due anni. Per quest’anno la conduttrice ha scelto come suoi opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Come rivelano gli ascolti di ieri sera, i telespettatori della prima puntata della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” sono stati 3.602.000, registrando un 21,7% di share. Nel 2019, la prima puntata della quattordicesima edizione aveva ottenuto un 18,27% di share, con 3.062.000 telespettatori. Concorrente del reality condotto da Ilary Blasi, ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Màkari“, la fiction targata Rai1 con Claudio Gioè. La miniserie ha registrato 6.744.000 telespettatori, pari al 28% di share.

L’Isola dei Famosi, le novità della nuova edizione

Come da tradizione il primo appuntamento con la nuova edizione del reality “L’Isola dei Famosi” ha visto la presentazione dei naufraghi, il classico salto dall’elicottero, le prime prove per l’immunità e le nomination. Questa nuova edizione, però, sembra essersi rinnovata a partire dalla sua conduttrice, Ilary Blasi, in forma smagliante. Non sono mancati, però, i doppi sensi voluti e le gaffe involontarie, recuperate dall’estrema ironia della conduttrice.

Secondo i telespettatori è risultato molto impacciato e fuori luogo l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, che non è riuscito a guadagnarsi il giudizio positivo del pubblico. Gli ascolti televisivi di ieri, lunedì 15 marzo 2021, hanno visto un testa a testa tra “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso e “La Vita in Diretta” di Alberto Matano. Per i programmi mattutini il contenitore di Eleonora Daniele ha battuto il rivale “Mattino Cinque“, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.