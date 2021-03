Isola dei Famosi, nomination della prima puntata: chi verrà eliminato?

La prima puntata della nuova stagione dell’Isola dei famosi si è conclusa e sono usciti i primi due nominati dell’edizione 2021. Chi sono?

E’ ormai iniziata la nuova stagione dell'”Isola dei famosi” 2021, un’edizione che ha rischiato più volte la cancellazione causa Covid, ma che alla fine ha finalmente aperto le danze, per il piacere dei tanti telespettatori italiani appassionati del reality show di sopravvivenza più amato di Canale 5. Tra gaffe, battute e doppi sensi a non finire, è arrivato anche il momento di decidere chi verrà eliminato tra i naufraghi dell’isola. Un momento è sempre delicato e fonte di chiacchiere e polemiche infinite anche sui social nei giorni successivi. Ecco chi è stato nominato durante la puntata.

Isola dei famosi, chi sono i nominati della puntata?

Tra Tommaso Zorzi che si è chiesto se non ci fosse un complotto dietro ai nomi fatti dai concorrenti della squadra dei Rafinados, che hanno quasi tutti nominato Drusilla Gucci, ritenendola troppo fragile e non disposta a scendere a compromessi per la sopravvivenza sull’isola più amata dalla televisione italiana. Un altro super nominato è stato il Visconte Ferdinando, accusato di essere inquietante nei modi di fare, soprattutto dalle ragazze della squadra dei Burinos, che hanno percepito come antipatici e altezzosi alcuni suoi modi di fare, soprattutto sulla questione del “sesso tantrico“.

Con i Burinos sani e salvi perché vincitori della prova che ha fatto guadagnare loro l’immunità per la puntata, i nominati sono solo della squadra dei Rafinados: Ferdinando, votato dai Burinos, e Drusilla, votata dalla sua stessa squadra. Ora non resta che aspettare di vedere cosa farà il pubblico italiano, che può votare chi vuole eliminare dalla nuova stagione dell’Isola dei famosi 2021.

Come ha ricordato la padrona di casa Ilary Blasi, il pubblico è sovrano e sono solo i telespettatori italiani a poter decidere chi dovrà lasciare le Honduras e non potrà gareggiare per vincere questa particolare stagione del reality show Mediaset.