Perché è famoso Ferdinando Gulielmotti, concorrente dell’Isola dei Famosi

Lui non è un partecipante come tutti gli altri: Ferdinando Guglielmotti è davvero una persona speciale e nel reality tutti lo conosceranno.

Ferdinando Guglielmotti, a ‘L’Isola dei Famosi‘, si presenterà su un piano del tutto diverso da quello degli altri concorrenti. Ci sono infatti volti televisivi come Elisa Isoardi, ex calciatori come Paul Gascoigne e starlette ancora molto ammirate come Francesca Lodo. Ma un nobile manca. E Guglielmotti può vantarsi di avere del sangue blu nelle sue vene, essendo di una famiglia di alto retaggio.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 15 marzo: colpi di scena e novità

Ufficialmente risulta detenere il titolo di visconte ed il suo nome completo all’anagrafe è Ferdinando Guglielmotti di Montalto di Castro. Lui è un imprenditore, titolare della azienda ‘Mamma Maremma’, specializzata nella produzione nell’ambito caseario. La sua dimora in provincia di Viterbo è di quelle da favola.

Si tratta di un vero e proprio castello, all’interno del quale Ferdinando vive con la madre. La sontuosa dimora risale al XV secolo ed appartiene alla sua famiglia da secoli. Sul suo conto si sa che il Visconte ha 50 anni, anche se a vederlo sembra dimostrare una età più bassa, grazie all’aspetto giovanile e molto curato.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini positiva, “C’è Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi”

Ferdinando Gulielmotti, un nobile di lignaggio e di animo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferdinando Guglielmotti (@ferdinandoguglielmotti)

Lui non è sposato e non ha figli, condizione che lascia pensare agli esperti di cronaca rosa che lui ami questa sua condizione di facoltoso single impenitente. Lui però è molto di più di un classico scapolo d’oro. Prima della pandemia, il Visconte Guglielmotti era solito dare dei lussuosi ricevimenti all’interno della propria tenuta. Laureato in Giurisprudenza, l’uomo ha anche un profilo Instagram.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Akash Kumar furioso con gli autori dell’Isola dei Famosi: cosa è successo

Ad oggi lui conta poco più di millefollowers. Ma c’è da giurare che, con la partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’, la sua popolarità sia destinata ad aumentare. Prendere parte ad un reality show così atteso e seguito come quello di Canale 5 rappresenta anche una oculatissima mossa di marketing.

Infatti in questo modo il Visconte Guglielmotti promuove la propria immagine ed anche quella delle attività a lui connesse. In tanti fanno già il tifo per lui. Che viene ammirato anche per le belle massime che ci regala su Instagram.