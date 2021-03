Akash Kumar furioso con gli autori dell’Isola dei Famosi: cosa è successo

Akash Kumar ha detto di essere furioso con gli autori dell’Isola dei Famosi, ecco perché potrebbe decidere di non partecipare al reality.

Akash Kumar, fino ad oggi sicuro partecipante del reality L’Isola dei Famosi 2021, potrebbe aver deciso di non partecipare alla gara. Solo due settimane prima dell’inizio del programma Akash ha spiegato di non essere d’accordo con il lavoro che gli autori dell’Isola stanno facendo su di lui e sulla sua immagine. Tutto è nato dalla clip di presentazione di Kumar, in cui si parla esclusivamente “della mia attività di modello, quando invece sono anche una persona intelligente”, come ha lamentato lui stesso. Il video è stato talmente disprezzato dal suo protagonista, che questo potrebbe decidere di non partecipare all’Isola: “Io non vado neanche, pago la penale e torno. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale, zio can. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”.

Akas Kumar, in diretta Instagram accusa i produttori de L’Isola dei Famosi

Akash si è lamentato pubblicamente durante una diretta Instagram organizzata insieme a due ex naufraghi, Marina La Rosa e Luca Vismara. Kumar ha confessato in diretta, davanti a tutti i suoi spettatori: “Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione. Perché sei top model? mi hanno chiesto… Perché? Basta che vai su Wikipedia, no? Chiedimi oh Akash come hai superato gli attacchi di panico, raccontami un po’ di te…”. Ma sembra che gli autori dell’Isola dei Famosi siano più interessati al suo aspetto fisico piuttosto che al suo carattere, e Kumar ha continuato a raccontare: “Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di “bello, modello di Armani”, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c**o, lo sa già!”.

Ascoltando le affermazioni del collega Marina e Luca rimangono molto stupiti, e La Rosa chiede addirittura al ragazzo se per caso non fosse ubriaco. Poi gli ha parlato: “Tu devi entrare nella testa degli autori, non sei stato preso perché sei un artigiano, sei stato scelto perché sei un modello ed un figo pazzesco. Sei stato scelto non perché sei andato a Ballando con le Stelle, ma perché sei un modello. Un uomo molto bello che lavora con la sua immagine”. Luca dice di essere d’accordo con Marina, e aggiunge: “La clip è sulla tua professione, poi il racconto di te all’Isola dei Famosi, sarai te a farlo”.