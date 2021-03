Paul Gascoigne, chi è il figlio Regan: come reagì al coming out in diretta tv

Il celebre Paul Gascoigne ha un figlio di nome Regan di cui va molto orgoglioso. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul ragazzo.

Il nome di Paul Gascoigne è oggi sulla bocca di tutti. Il famoso calciatore sarà infatti a partire da stasera uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’uomo è pronto più che mai a sorprendere tutto il suo pubblico e a dimostrare al mondo di che pasta è fatto. Tra i telespettatori ci sarà senza dubbio anche il figlio Regan. Scopriamo insieme qualcosa di più sul ragazzo E sul suo rapporto con il padre.

Regan ha 24 anni, ed è il figlio di Gascoigne e dell’ex moglie Sheryl, dalla quale il calciatore ha divorziato nel 1998. I rapporti tra padre e figlio non sono sempre stati distesi, in passato infatti il ragazzo ha dichiarato più volte di volere Paul fuori dalla sua vita. Adesso tra i due sembrerebbe però essere tornato il sereno ed entrambi si appoggiano e sostengono l’uno con l’altro.

Lo scorso Novembre, Regan decise di rilasciare un’intervista per dichiarare pubblicamente la sua bisessualità. La sera prima dell’evento, il ragazzo si confidò con il padre, che accolse la confessione del figlio nel migliore dei modi. “Quando mi ha mandato il messaggio, gli ho risposto: ‘Non importa quello che fai, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice.” ha raccontato il calciatore al Mirror. Poi ha concluso: “Che Dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura. Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui”.

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi: il calciatore sarà un concorrente della nuova edizione

Paul Gascoigne sarà ufficialmente uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Il calciatore è pronto più che mai a conquistare il pubblico a casa e a sorprenderlo con numerosi colpi di scena. Sono tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per noi l’uomo, che vedremo in onda sul piccolo schermo a partire da stasera, lunedì 15 Marzo 2021, su Canale 5. Riuscirà il naufrago a rubare il cuore dei telespettatori? Lo capiremo solamente questa sera, durante la prima puntata del reality.