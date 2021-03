Paul Gascoigne, l’ex moglie Sheryl rivela: “Pensava solo al sesso”

Sheryl, l’ex moglie dell’allenatore ed ex calciatore inglese Paul Gascoigne, fa rivelazioni scomode sulla loro vita privata

Sheryl Gascoigne è stata sposata con l’ex calciatore inglese Paul Gascoigne (1967) per ben 12 anni e i due hanno anche avuto un figlio. La donna, oramai divorziata dall’allenatore che prenderà parte a questa stagione de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi, ricorda la loro relazione. Tra le varie affermazioni dette dalla donna, emblematica è quella per cui Paul: “Voleva fare sesso 10 volte al giorno e se dicevo no, lui inveiva contro di me“. In un’intervista rilasciata al News of the world, Sheryl Gascoigne ha rivelato molti dei grandi segreti dell’ex marito, soprattutto quelli legati alla sua insaziabile libido. “Gascoigne pensava sempre al sesso, avrei potuto dire di no ma non sarebbe servito, non si sarebbe fermato. Per lui farlo anche dieci volte al giorno era normale“.

Paul Gascoigne e Sheryl avevano una relazione abusiva

Sheryl Gascoigne oggi ha 44 anni e, nonostante sia una donna matura, sembra avere comunque difficoltà nel raccontare alcuni dettagli della sua relazione con “Gazza”. Nei dodici anni passati insieme all’ex stella del mondo calcistico, spesso sono capitati momenti davvero difficili per la donna. Sheryl ha confessato: “Quando tornava a casa sapevo che il suo primo pensiero era fare sesso ma per me era comunque meglio di essere picchiata“. La donna ha anche scritto una autobiografia intitolata My Life Surviving Gazza, in cui racconta molto della relazione con Gascoigne. Dopo questa traumatica esperienza, Sheryl è entrata a far parte dell’associazione Refuge: ora lei è un’attivista che si batte per la difesa delle vittime da abusi domestici. Ma, nonostante tutto il male e i traumi che Gazza le ha causato, Shery Gascoigne non nega di aver amato l’ex marito per molto tempo, e di aver avuto anche rapporti sessuali consenzienti con lui.

Le parole strazianti di Sheryl Gascoigne

Ma, analizzando ora quanto accadutole, a Sheryl sembra quasi la vita di un’altra persona: “Se un’amica venisse da me e mi descrivesse una situazione del genere, io le direi: ‘Questa persona ti ha violentata’. Solo ora me ne rendo conto. […] Durante la nostra relazione non credo di avere mai avuto una conversazione con Paul che non riguardasse la sua vita o il sesso. Se mi rifiutavo di avere rapporti andava su tutte le furie. Non aveva importanza se lo avevamo fatto già sette volte in un giorno. Se dicevo di no, un’ora dopo cominciava ad inveire verbalmente contro di me. Non posso dire che non mi è mai piaciuto. La nostra vita sessuale è stata bella ma poi nel momento più buio ho visto il rovescio della medaglia. Ho cercato di non dire di no ma molte volte nella mia testa ho detto no“.

