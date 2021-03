Daniela Martani, dal Grande Fratello alle rivendicazioni No vax: la sua storia

By

Daniela Martani è un personaggio televisivo nota al pubblico per le sue dichiarazioni. Scopriamo di più su di lei e sulle sue dichiarazioni.

Daniela Martani è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato alla nona edizione del Grande Fratello. Alle sue spalle ha diverse partecipazioni in alcuni programmi televisivi ma è nota soprattutto per le polemiche che l’hanno interessate.

Le sue dichiarazioni le hanno spesso attirato critiche di altri personaggi conosciuti come Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni e Fedez. L’ultima riguarda la sua posizione no vax. Scopriamo di più.

Daniela Martani no vax: ecco cosa sapere sull’ultima polemica che la riguarda

Classe 1973, la Martani nasce a Roma il 18 maggio. All’inizio della sua carriera è diventata hostess per Alitalia ed è proprie in questa veste che entra nella casa del Grande Fratello nel 2009. La donna diventa subito simbolo della protesta contro la nota azienda e i fan la soprannominano “La Pasionaria di Alitalia”.

La partecipazione al GF le dà la possibilità di essere chiamata come ospite di alcune trasmissioni televisive. Nel suo curriculum ci sono anche dei lavori in radio, tra cui Radio Kiss Kiss, salvo poi venir licenziata nel 2020 perché non le è stato rinnovato il contratto.

La Martani diventa molto nota per alcune polemiche che la riguardano. Le sue affermazioni, post e commenti sui social le attirano critiche e coinvolgono nella vicenda anche altri personaggi dello spettacolo. Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Soleil Sorgè sono solo alcune delle persone tirate in causa.

Quest’anno la vedremo di nuovo in televisione. Sarà una dei naufraghi de l’Isola dei Famosi 2021. Inizialmente, riguardo alla sua partecipazione c’è stata non poco apprensione. La donna è vegana e sull’Isola dovrà nutrirsi solo di cocco e frutta e riso.

L’alimentazione è subito passata in secondo piano dopo le sue polemiche contro l’uso delle mascherine. Le sue parole le hanno attirato le critiche dal web “Dare visibilità ad un personaggio del genere è una cosa incomprensibile e vergognosa…uno schiaffo in faccia terribile al momento che stiamo vivendo”. Questo uno dei commenti che si leggevano su Twitter.