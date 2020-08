Daniela Martani, polemica sulla mascherina all’imbarco – VIDEO

Fa discutere l’ex concorrente del Grande Fratello 9 Daniela Martani: polemica sulla mascherina all’imbarco.

L’ex concorrente del Grande Fratello 9 Daniela Martani, di ritorno dalla Maddalena, si è resa protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere. Si è infatti opposta all’uso della mascherina sul traghetto quando il personale di bordo le aveva chiesto di indossarla.

Leggi anche –> Daniela Martani multata: “Ero andata a passeggiare col cane”

In quel momento, l’esponente vegana, più volte al centro di polemiche, si trovava ancora a bordo della propria auto mentre presentava il biglietto. Così la donna, ex hostess Alitalia, è scesa dall’auto scagliandosi contro il personale di bordo.

Leggi anche –> Daniela Martani | parole forti sul Coronavirus | “Colpa di chi mangia carne”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il diverbio è stato ripreso attraverso il proprio smartphone da Daniela Martani stessa. Quindi il video è finito sui social. “Mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati”, dice la ex gieffina, già in passato al centro di polemiche legate alla sua posizione sul Coronavirus. Secondo la Delcomar, la compagnia di navigazione del traghetto, al contrario, “a bordo è obbligatorio usare la mascherina” oltre a “mantenere la distanza nelle fasi di imbarco e sbarco”.