Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Daniela Martani per via delle sue posizioni No Vax e dell’incoerenza mostrata partecipando all’Isola.

Da quando la pandemia di Covid è iniziata, Selvaggia Lucarelli ha preso spesso posizione contro chi fa disinformazione smentendo la pericolosità del virus e denunciando quelli che non rispettano le regole che permetterebbero a tutti di uscire prima dalla crisi sanitaria. Da giornalista, ritiene giusto stroncare sul nascere correnti di pensiero false e potenzialmente molto pericolose. Per lo stesso motivo ritiene che sia stato un grave errore da parte di Mediaset inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani.

L’ex gieffina (ha partecipato alla nona edizione del reality) per mesi ha sostenuto che la pandemia fosse un bufala, ha accusato i medici di uccidere gli anziani e si è detta contraria al vaccino anti covid. La stessa Martani ha dichiarato di essere immune al virus, perché la sua dieta vegana la schermerebbe dalla malattia. Di recente la Lucarelli ha pubblicato uno stralcio di un’intervista rilasciata dall’ex gieffina durante una manifestazione No Vax, durante la quale sugli immunodepressi dichiarava: “Mi dispiace per te, anche in natura i più deboli rimangono indietro”.

Selvaggia Lucarelli attacca la Martani: “No Vax finché le conviene”

Insomma, viste le posizioni prese in questi mesi, Selvaggia ritiene che Mediaset non le avrebbe dovuto dare spazio in un programma seguito da milioni di italiani. In un post su Instagram infatti scrive: “Daniela Martani accusa i medici di uccidere i vecchi, minaccia le forze dell’ordine di denunciarle, va a fare video fuori dagli ospedali riprendendo ambulanze e ipotizzando che siano vuote, dice che la pandemia non esiste. E MEDIASET, mentre la gente muore, le regala una platea vastissima, pubblicità e un nuovo pubblico a cui parlare una volta uscita di lì. E pensare che la conduttrice, Ilary Blasi ha avuto il COVID. Lo ha avuto suo marito Totti a cui di COVID è morto il papà”.

Nel video allegato al post, in cui parla in maniera più approfondita del perché ritiene assurdo e grave dare visibilità alla Martani in un programma così seguito, Selvaggia denuncia infine l’incoerenza dell’ex gieffina, spiegando: “Questa signora ha pochissimi follower, quanti ne avrà dopo L’isola dei famosi? La no-vax, tra l’altro, si è fatta la bellezza di 5 vaccini (per partecipare al reality), una bella lista. Si è fatta anche il tampone che si rifiutava di fare. Possiamo dire che è no-vax finché le conviene”.