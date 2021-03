Akash Kumar, chi è il modello di origini indiane e dove l’abbiamo già visto

Conosciamo meglio il modello di origini indiane Akash Kumar, chi è, qual è la sua storia e dove lo abbiamo già visto.

Nato a Nuova Dheli, India, Akash Kumar è figlio di un imprenditore indiano e di una donna brasiliana. I genitori si sono conosciuti in Italia, ma si sono trasferiti in India dopo il fidanzamento. Il loro rapporto è naufragato dopo qualche tempo ed il piccolo Akash si è trasferito con la madre a Verona, dove è cresciuto ed ha studiato. Sin da bambino ha partecipato a sfilate di moda e conclusi gli studi il mondo delle passerelle è diventato il suo campo di lavoro.

Sin da ragazzo ha sognato di entrare a far parte del mondo del cinema e di diventare un attore, un sogno che il ragazzo continua a coltivare e che un giorno probabilmente riuscirà a realizzare. Molto amico in passato dell’ex tronista Andrea Damante, per qualche ragione i due si sono allontanati. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale pare che adesso sia single, ma che venga da una storia d’amore importante durata ben 7 anni.

Dove abbiamo già visto Akash Kumar

Il 29enne indiano è diventato in questi anni una vera e propria celebrità social, con migliaia di follower pronti a seguire ogni sua pubblicazione. Merito di questo successo è sicuramente il suo fascino, il modello indiano è alto 1.90 cm ed ha un fisico scolpito, ma ciò che colpisce sono soprattutto i suoi occhi di un azzurro intenso, probabilmente eredità della madre brasiliana.

Se vi sembra di averlo già visto da qualche parte, non vi sbagliate. Non solo è stato testimonial per diversi marchi d’abbigliamento italiani, ma ha anche partecipato all’edizione 2018 di Ballando con le stelle. In quella occasione aveva dichiarato di non aver mai fatto televisione, una bugia che è stata scoperta dalla stessa produzione. Akash aveva partecipato già a Ciao Darwin con il nome di Pablo Andreis Romero e precedentemente a Temptation Island con il nome di Andrea. All’epoca si scusò per la bugia e spiegò che era stato il suo agente a suggerirgli di cambiare nome per evitare che fosse escluso per questioni di razzismo.