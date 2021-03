Elena Santarelli mostra la sua nuova ossessione: non può smettere

By

La conduttrice televisiva Elena Santarelli ha reso nota la sua ultima ossessione. Non riesce a smetter di fare queste cose.

Elena Santarelli, classe 1981, è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana originaria di Latina. Sempre molto attiva sui social, ha deciso di mostrare ai suoi fans la sua ultima ossessione, dalla quale non riesce affatto a separarsi.

La splendida Elena Santarelli tiene sempre aggiornati i suoi follower di Instagram, quasi 2 milioni, sulle sue passioni e la sua quotidianità. Quest’oggi ha trovato il modo di far divertire i suoi fans con un video esilarante che ha condiviso sulla popolare piattaforma. La carriera della showgirl è iniziata ormai da più di 15 anni, da quando iniziò a sfilare per le prime passarelle importanti e prese parte a “L’Eredità“, condotta allora da Amadeus. Ma cosa combina in questi ultimi tempi la modella statuaria?

Elena Santarelli, la showgirl ormai è ossessionata

Dopo il film del 2019, scritto e diritto da Fausto Brizzi, “Se mi vuoi bene“, Elena Santarelli ha pubblicato nello stesso anno il suo primo libro, intitolato “Una mamma lo sa“, dove racconta del difficile percorso del figlio Giacomo, nato nel 2009. Il figlio avuto dal marito Bernardo Corradi ha dovuto lottare con un tumore, che fortunatamente è riuscito a sconfiggere.

Elena Santarelli con estrema ironia ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram un momento casalingo nel quale, mentre pulisce con la scopa, canta sulle note di “Musica leggerissima“, il tormentone sanremese di Colapesce e Dimartino. La showgirl dice di non riuscire a smettere con questa sua “ossessione”, che canta spessissimo, proprio come la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Brugi, che non riesce a togliersi il motivetto accattivante dalla testa.