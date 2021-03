Carlo Conti, la gioia dopo i giorni passati in ospedale FOTO

Per Carlo Conti ora è un periodo in cui bisogna concentrarsi soltanto sulle cose belle. La positività al Covid aveva sconvolto tutto.

Carlo Conti compie 60 anni. Ed Antonella Clerici non manca di omaggiarlo con una bella dedica. Sul suo profilo personale Instagram la conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’ rivolge al collega ma soprattutto amico delle parole magnifiche. “Auguri amico mio di sempre. Abbiamo condiviso gioie, successi, insuccessi e dolori. Oggi è un bel traguardo, 3 volte 20 ma noi siamo ancora ragazzi e chissà cosa faremo ancora da grandi”.

Un pensiero che è pieno di entusiasmo e di tanta voglia di fare molto altro in televisione da parte di entrambi. Sia Carlo Conti che la Clerici sono da tempo tra i volti del piccolo schermo più amati ed ammirati dagli italiani. Ogni mattina ed ogni pomeriggio entrambi sono entrati nelle nostre case, quasi fossero dei buoni amici o dei parenti. Grazie ai loro programmi un pranzo od un pre-cena si trasformano in lieti momenti di intrattenimento. E per Conti questo compleanno sarà certamente da ricordare in maniera particolare. Lui non ha vissuto un bel momento tra ottobre e novembre del 2020.

Carlo Conti, il difficile momento vissuto nei mesi scorsi

In quel periodo infatti il presentatore televisivo originario di Firenze è risultato positivo. La cosa gli ha causato dei problemi e si era reso necessario anche un ricovero in ospedale, seppure per solo qualche giorno. Nel frattempo Conti aveva condotto la puntata del 30 ottobre del suo’ Tale e Quale Show’ in collegamento video dal salotto di casa sua.

Ma una settimana dopo non era in condizioni di poter replicare, venendo sostituito dal trio composto da Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Nel giro di due settimane lui è tornato per fortuna in forma. Ora è tempo di pensare a festeggiare in famiglia e di ricevere i tanti messaggi di auguri da parte di amici, colleghi ed ammiratori.