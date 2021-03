Mara Venier, il messaggio a Papa Francesco: “Me lo hai promesso”

Mara Venier pubblica un bellissimo scatto che la ritrae insieme a Papa Francesco e gli ricorda la promessa che le ha fatto.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è una donna solare, con un carattere forte e una grande forza di volontà. Lo ha dimostrato lo scorso anno quando le è stato chiesto di andare avanti con la messa in onda del programma domenicale anche se costretta a condurre il programma in totale solitudine. In quelle settimane dure, in cui tutta Italia si trovava immersa tra paura e incertezza, Mara è stata un punto di riferimento per milioni di persone.

Lo ha dimostrato ancora una volta in giugno, quando con una gamba rotta ha continuato imperterrita ad andare in onda, con la consueta vitalità, gentilezza e allegria. Qual è il suo segreto? L’aver raggiunto nel tempo una serenità ed un equilibrio difficili da scalfire. Un equilibrio che le è dato dal marito, una persona in grado di sollevarle il morale in qualsiasi momento, ma anche da una profonda fede.

Mara Venier e la promessa di Papa Francesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

In quanto donna religiosa, una delle emozioni più grandi che Mara Venier ha provato di recente è stata quella dell’incontro con Papa Francesco. Per una donna di fede cattolica l’incontro con il Pontefice è la massima aspirazione che si possa avere, inoltre Jorge Bergoglio è un papa molto amato per via delle sue parole, del suo modo di porgersi al prossimo e di essere umile anche se è alla guida del Vaticano.

Quell’emozione Mara l’ha voluta condividere con i suoi fan su Instagram pubblicano lo scatto dell’incontro, nel quale si riesce a vedere attraverso la mascherina la sua commozione. Come didascalia della foto si legge: “Le tue parole…le nostre risate…le tue mani sulle mie …..si io prego per te Papa Francesco ,e tu per me…me lo hai promesso”. Una promessa che il Santo Padre sicuramente onorerà, perché Francesco non dimentica mai di pregare per tutti noi, così come non dimentica mai di chiedere ai fedeli di pregare per lui, affinché possa essere per il popolo di Dio una guida illuminata.