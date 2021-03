By

Pasqua 2021: l’Italia tutta in zona rossa, come, quando e con quali limitazioni. Tutto quello che bisogna sapere.

Arriva il lockdown pasquale. Come anticipato, il Governo Draghi sta per approvare nuove misure più restrittive nei giorni delle festività di Pasqua. Si tornerà alla zona rossa nazionale, come aveva fatto Conte a Natale e Capodanno.

Secondo le prime indiscrezioni, la zona rossa nazionale dovrebbe essere istituita dal 3 al 5 aprile. Dunque nel weekend di Pasqua, dal Sabato santo al lunedì di Pasquetta.

Saranno introdotte nuove limitazioni agi spostamenti e, come era prevedibile, anche il divieto di spostamento tra Regioni diverse sarà prorogato oltre la data di scadenza del 27 marzo.

Con l’introduzione delle nuove limitazioni, l’istituzione di nuove zone rosse e il peggioramento dell’epidemia in Italia con l’aumento dei contagi della terza ondata, è altamente improbabile che venga mantenuta la promessa della riapertura di cinema e teatri il 27 marzo. Anche perché la mappa d’Italia si tingerà quasi tutta in rosso e in arancione nei prossimi giorni. Prima ancora delle vacanze di Pasqua e della zona rossa nazionale nei giorni festivi.