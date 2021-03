Luca Argentero, il retroscena: lo presentò al GF la cugina Alessia Ventura

Non tutti sanno che Alessia Ventura è la cugina di Luca Argentero e che è stata lei a iscriverlo alla terza edizione del reality show Grande Fratello, che gli ha dato notorietà e successo.

La fortuna aiuta gli audaci, e spesso le parentele giuste fanno altrettanto. E’ sicuramente il caso di Luca Argentero, che vanta una cugina come showgirl ed ex letterina di Passaparola Alessia Ventura. Scopriamo insieme perché.

L’incontro che ha cambiato la vita a Luca Argentero

Fu proprio Alessia Ventura a proporre Luca Argentero, allora solo un bel ragazzo emerito sconosciuto nell’ambiente dello spettacolo, ai casting del Grande Fratello 3, condotto da Barbara D’Urso. La presentazione sortì l’effetto sperato e ha dato ottimi frutti: dopo l’esperienza del reality Argentero è diventato un attore e un testimonial tra i più richiesti. Quanto ad Alessia Ventura, conclusa la storia con Pippo Inzaghi, attualmente è incinta del suo primo figlio, a 40 anni, con l’ex portiere Gabriele Schembari.

Luca Argentero è un uomo molto riservato, che ama moltissimo mantenere intatta la sua privacy. Ma sappiamo che con questa cugina conduttrice non avrebbe semplicemente un rapporto di parentela come tanti altri. Stando ai ben informati, Luca e Alessia hanno un legame molto intenso, vanno molto d’accordo e si vogliono un’infinità di bene. Sono cugini di primo grado e tutti e due sono cresciuti nello stesso comune di Moncalieri, in provincia di Torino. Alessia è stata di sicuro fondamentale nel dare il via alla brillante carriera dell’attore, che senz’altro non avrà mai smesso di ringraziarla per quella grande opportunità da lei generosamente offerta e da lui intelligentemente sfruttata.

