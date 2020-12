Luca Argentero e Cristina Marino, come si sono conosciuti: la verità

Luca Argentero e Cristina Marino: una storia d’amore nata sul set e mai finita, ecco come si sono conosciuti i due attori innamorati.

Cristina Marino ha svelato la verità sul grande amore nato con Luca Argentero. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2017, ha raccontato: “Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico”. Cristina è nata a Milano nel 1991, e oggi lavora come modella e attrice. Tra le sue partecipazioni ricordiamo “Amore 14” e “Una grande famiglia”. Molto attiva sui social, inoltre, gestisce il blog Befancyfit ed è un’esperta di fitness. La storia con Luca Argentero è stata al centro del gossip italiano per parecchio tempo: non solo per la grande differenza d’età, ma anche perché quando ha conosciuto Cristina Luca si era appena separato da Myriam Catania. Con Myriam aveva vissuto una relazione lunga 10 anni.

Luca Argentero e Cristina Marino, la loro storia d’amore sembra una favola

Cristina Marino e Luca Argentero hanno iniziato a convivere molto presto. Lei racconta: “Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua, cucina benissimo, e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare, nella vita a due sono indispensabili, è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero”.

La loro relazione sembra scorrere perfettamente, sopratutto dopo la nascita della loro prima figlia. Lei racconta: “Sono molto orgogliosa di lui, e se per indole sarei gelosa, anche Luca lo è, ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”. Insomma, Luca sembra essere l’uomo dei sogni che ogni ragazza dovrebbe desiderare d’incontrare nella vita. “Luca non ha difetti”, dice Cristina. “A parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”.