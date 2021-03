Avete mai visto il figlio di Marco Tardelli? Nicola fa il modello: foto

Marco Tardelli è un ex calciatore molto amato. Forse non tutti sanno che ha un figlio. Scopriamo meglio chi è e come mai fa il modello.

Tardelli è un personaggio molto amato dagli italiani. Prima calciatore e poi allenatore. Con le sue imprese ha fatto sognare il grande pubblico. Forse non tutti si ricordano che proprio Tardelli è stato cinque volte campione d’Italia con la Juventus e ha vinto le tre principali competizioni UEFA.

Il calciatore è anche ricordato per “L’urlo di Tardelli“, la famosa esultanza grazie alla quale è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. Ancora oggi, da allenatore è una personalità molto importante nel mondo del calcio. Forse i suoi successi hanno fatto passare in secondo piano la sua vita privata. Anche suo figlio Nicola è molto famoso, ma ha scelto una strada diversa da quella del padre.

Marco Tardelli, ecco chi è suo figlio: tutto quello che c’è da sapere

Nicola ha frequentato l’Università Cattolica di Milano. Mentre si dedicava agli studi ha anche frequentato il mondo della moda maschile e le passerelle. Nicola è figlio del famoso calciatore e della giornalista Stella Pende. La carriera da modello è arrivata un po’ per caso.

Leggi anche -> Marco Tardelli, chi è l’ex compagna Stella Pende: età, foto, perché è finita

Tutto inizia grazie al marchio Stone Island. I proprietari del brand erano buoni amici con i genitori e ai tempi stavano cercando dei ragazzi che non fossero dei modelli per un progetto. E’ stata proprio questa l’occasione che ha catapultato Nicola in questo mondo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dopo aver preso parte ai casting, un addetto ai lavori di Stone Island ha fatto il suo nome a un’agenzia di modelli. Da quel momento è stato un turbine di emozioni. Lo stesso Nicola ha parlato in un’intervista delle difficoltà di tenere il passo con i ritmi serrati delle passerelle.

Leggi anche -> Sara Tardelli, chi è la figlia di Marco Tardelli: età, foto, carriera da giornalista

L’altezza di 1.86cm, il tatuaggio sul petto non sempre lo hanno aiutato durante i casting e alcune volte è stato scartato proprio per queste caratteristiche. Un ambiente molto stressante che deve essere bilanciato da nervi saldi. Fare il modello sembra essere solo un hobby per il momento dato che Nicola sta continuando gli studi per laurearsi.