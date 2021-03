Marco Tardelli, chi è l’ex compagna Stella Pende: età, foto, perché è finita

Stella Pende è stata l’ex compagna di Marco Tardelli, ma non solo: nella vita è una giornalista molto amata dal pubblico.

Stella Pende non è solo l’ex compagna di Marco Tardelli, ma anche una delle giornaliste e conduttrici televisive più conosciute in Italia. La donna è particolarmente famosa per le sue inchieste a “Confessione Reporter” (programma di attualità). “Io mi arrabbio subito. Quando vedo certe cose, certe situazioni, proprio non posso fare altrimenti. L’ho sempre fatto e non voglio smettere di farlo” racconta la Pende, cercando di spiegare perchè senta il bisogno di portare a galla certe situazioni nel suo programma. “Mi devo sfogare e allora racconto, nell’illusione di poter accendere una luce dove c’è buio”.

La fine di un matrimonio

Stella Pende è nata a Roma il 24 febbraio 1951: non in molti lo sanno, ma Stella sarebbe la nipote del famoso endocrinologo Nicola Pende. Già molto prima di sposarsi con Marco Tardelli la donna era conosciuta come un’abile giornalista: lei e l’ex calciatore hanno iniziato una relazione praticamente subito dopo la vittoria della Nazionale italiana ai Mondiali di Spagna 1982. Dalla loro storia è anche nato un bambino, Nicola Tardelli (il cui nome, probabilmente, è stato scelto proprio in onore del parente endocrinologo della madre).

La relazione tra Stella Pende e Marco Tardelli è finita nel 1995 (per motivi che non sono ancora stati chiariti). Da quel momento, della vita privata della donna non si sa molto: è rimasta a Roma, città dove è nata e dove può rimanere più vicina allo studio di “Confessiore Reporter”. I social non aiutano: al contrario del figlio (che a lungo ha lavorato come modello), la Pende non ha Instagram. La sua pagina di Facebook, poi, fornisce ben poche informazioni sulla vita della giornalista.

C’è un motivo se Stella Pende è molto conosciuta come giornalista: è stata l’unica ad intervistare il dittatore libico Muʿammar Gheddafi per Panorama. In seguito alla sua morte, lo descrisse così: “un uomo molto eccentrico, molto intelligente, molto acuto… ha fatto un’analisi di quello che era il medio Oriente, dicendo che non avrebbe mai resistito a tutti i suoi Leader” disse, “io non sono affatto contenta della morte di Gheddafi: la Libera ha perso il suo dittatore, ma anche il suo Leader più carismatico. Un genio, nel bene e nel male”.