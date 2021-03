Sara Tardelli è conosciuta per essere la figlia maggiore dell’ex-calciatore italiano Marco Tardelli: conosciamola meglio.

La giovane donna nel 2016 ha curato la biografia del padre, “Tutto o niente”: nella vita lavora infatti come giornalista (e nel suo campo è molto conosciuta ed apprezzata). In un’intervista di presentazione del libro, Sara ha parlato così del suo rapporto con Marco Tardelli: “avere un padre mito nel calcio lascia dei vuoti. Papà è corso in ospedale che io ero già nata […] anche Nicola è arrivato una settimana prima, perchè c’era la partita degli Under 21. Ma alla fine tutti noi ci siamo arresi. Perchè se è impossibile competere con un grande amore, si può comunque diventarne complici”. A quanto pare i due si sarebbero avvicinati molto proprio nel periodo in cui la giovane stava scrivendo il libro.

Il regalo di Sara

“Scrivere un libro con un padre è un viaggio: scopri delusioni e gioie, ma po anche te stessa” ha raccontato la donna in un’intervista a Panorama. “Tra noi è stato passionale e crudele, ma anche assai divertente. Ho saccheggiato i suoi segreti, gli amori e con perfidia anche i tradimenti. Infine ho trovato risposte tra noi per troppo tempo mute”.

Sara Tardelli è stata più volte invitata in televisione non solo in quanto biografa, ma vera e propria esperta della carriera e della storia personale del padre. Lei e Marco Tardelli hanno più volte dichiarato quanto siano fieri del loro rapporto: “da ragazzino pensavo all’amore per sempre. Invece la vita ha avuto più fantasia di me e, come scrive Sara, la mia famiglia è diventata uno strano albero aperto in tanti rami diversi, ma tutti terribilmente resistenti alle intemperie. Qualche volta all’ombra di quella pianta ho rischiato il crollo nervoso. Poi, una volta lontano, arrivava il vuoto”.

